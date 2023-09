Street Fighter 6 – AKI le tour

Alors que Mortal Kombat 1 vient tout juste d’entrer sur le ring, le champion de la discipline, Street Fighter 6, continue son bonhomme de chemin et vient de livrer son dernier personnage pour cette année 2023. Néanmoins, la saison n’est pas finie, et le roster « Year 1 » continuera de s’étoffer dès le début de l’année 2024.

D’ici là, après Rashid, transfuge de Street Fighter V, on peut désormais découvrir AKI (stylisé A.K.I., pour rappeler son mentor F.A.N.G. qu’on avait rencontré dans Street Fighter V), une combattante inédite et vingtième personnage jouable.

Le personnage est graphiquement très soigné, et il est certain qu’il occupera rapidement une place importante dans le cœur des joueurs et joueuses de Street fighter 6. Sa tenue par défaut est en peau de serpent, animal totem d’AKI, et sa coiffure rappelle les chapeaux de paille des assassins japonais. La pâleur de sa peau et ses yeux rouges finissent son allure particulièrement dangereuse.

Comme on s’y attend, ses attaques sont plutôt vicieuses. Gardant ses distances, elle possède des coups spéciaux basés sur l’empoisonnement, et l’une de ses attaques prend d’ailleurs le style de la piqûre de scorpion. Tel son totem le serpent, elle se glisse aussi au sol pour venir attaquer subrepticement au contact avant de se retirer.

Second personnage d’origine chinoise après Chun-Li, A.K.I. possède également un second costume, une robe tout en fluidité, qui sera offerte aux joueurs détenteurs de Street Fighter 6 édition Ultimate, ou à ceux ayant acheté le Character Pass. Il sera également possible de récupérer ce second costume en interagissant avec A.K.I. dans le mode World Tour.

Deux nouveaux personnages viendront grossir encore un peu le roster de cette Année 1 en 2024, d’abord Ed, puis Akuma. Signalons aussi la parution chez Udon (qui a les droits de Street Fighter pour les comics) de Street Fighter 6: Evolution Special #1, dont la vénéneuse AKI fait la couverture. Un « one shot » proposant trois histoires courtes mettant en scène Rashid, Cammy, DJ, Luke, Jamie, et pour la première fois en comics, AKI !

Street Fighter 6 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, en édition classique, ou Ultimate incluant les personnages « Year 1 » déjà sortis ou à venir. Par ailleurs, le pack de personnages « Year 1 » est proposé sous forme de DLC contre 29,99€. AKI seule peut être achetée in game pour 350 Fighter Coins.