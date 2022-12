Le cadeau de Noël idéal : PS5 ou Xbox Series ?

Si la génération de consoles précédente ne laissait que peu de place au doute, depuis la sortie des consoles de dernière génération, la situation est moins claire. Vaut-il mieux acheter une PS5, ou plutôt une Xbox Series ? Une question qui se pose d’autant plus à l’approche de Noël, où le jeu vidéo reste un cadeau particulièrement prisé.

On va le voir, les deux consoles ont toutes deux leurs points forts, et c’est votre profil de joueur qui déterminera le meilleur choix. Tour d’horizon.

PS5 vs Xbox Series : la guerre n’aura pas lieu

L’année avant leur sortie, les services marketing des deux constructeurs se sont affrontés à coups de bullshit pseudo-technologique pour essayer de convaincre les joueurs que leur machine serait la plus puissante. Microsoft vantait ses teraflops et Sony chantait les louanges de son SSD magique… Au final, rien de révolutionnaire, et les deux consoles se valent largement.

Ironiquement, on observe même parfois que la réalité est l’exacte inverse du storytelling des communicants : la puissance brute peut se retrouver plutôt chez PlayStation, avec des jeux qui peuvent ponctuellement afficher des performances légèrement au-dessus (une question d’optimisation, probablement), tandis que le SSD magique se voit en fait chez Xbox, avec cette fonctionnalité bien pratique qu’est le Quick Resume (plusieurs jeux restent en pause en tâche de fond, et peuvent être repris instantanément à la volée depuis la page d’accueil).

Mais on est dans le détail, et au niveau de l’expérience au quotidien, les jeux seront souvent identiques sur les deux machines. Les véritables différences entre les deux se situent à deux niveaux : le catalogue, et les services.

PlayStation 5 – L’aventure solo prémium

C’est l’identité de PlayStation : les jeux solos à gros budgets. Les premières exclus PlayStation 5 correspondent d’ailleurs tout à fait à la description : le remake de Demon’s Souls, les dernières aventures de Ratchet & Clank, ou encore (et surtout) Horizon: Forbidden West et la star de Noël, God of War: Ragnarok. On note aussi un Gran Turismo 7 qui n’aura pas connu la sortie événement de certains de ses prédécesseurs, la faute (entre autres) à une économie mal accueillie par les joueurs, et quelques ressorties de jeux PS4, comme The Last of Us ou Marvel’s Spider-Man…

Les esprits chagrins remarqueront qu’en deux ans d’exploitation de la console, et au prix où est vendue celle-ci, finalement, c’est assez peu. Les aficionados de la marque (et en France, nous sommes nombreux !) parieront sur l’avenir et, entre autres, le(s) prochain(s) jeux de Naughty Dog ou Insomniac, fournisseurs de hits de premier plan sur PlayStation (respectivement Uncharted ou TLOU, et Marvel’s Spider-Man…)

Xbox Series – La quantité plutôt que les gros budgets

Il serait faux de dire que Xbox n’a pas d’exclus. Les années One sont dernière nous, et sur Xbox Series, on trouve par exemple le très, très bon Gears Tactics, les excellents Forza Horizon 5 et Flight Simulator, ou encore Halo Infinite (moins enthousiasmant, c’est vrai). Le problème, c’est qu’aucun de ces jeux n’est sorti cette année. Les exclus Xbox pour 2022 existent pourtant, mais sont plutôt issues de la sphère indé : Tunic (dont l’exclu temporaire a été levée), As Dusk Fall, Sommerville, Scorn… L’avenir n’est néanmoins pas en reste avec Starfield, Redfall, ou un peu plus loin concernant le prochain jeu Fable.



Des licences toutefois moins marquantes, et il est vrai que PlayStation a su, et réussit encore aujourd’hui, à imposer ses personnages forts et des sagas devenues emblématiques. N’oublions pas néanmoins que les exclusivités ne sont qu’une fraction des jeux qui sortent chaque année, et que les éditeurs tiers publient la plupart du temps sur les deux consoles. Le probable GOTY, Elden Ring, est ainsi sorti aussi bien sur PlayStation que sur Xbox Series.

Les services – Le point fort d’Xbox

On ne peut pas se lancer dans un comparatif entre cette nouvelle génération de consoles sans évoquer LE gros argument de Microsoft : le Game Pass. L’abonnement permet en effet de jouer à des centaines de jeux des quatre dernières générations de machines, et – le plus impressionnant – inclut dès leur sortie les productions des studios Microsoft, sans surcoût. Et tout cela dès 10€ par mois (15€ pour le Game Pass Ultimate, qui permet d’avoir un abonnement à la fois consoles et PC, ainsi que les jeux du catalogue EA Play). En gros, pour moins cher que le prix de deux jeux par an, on n’a plus vraiment besoin d’acheter d’autres galettes. C’est clairement le « Netflix du jeu vidéo » dont on a souvent parlé.

Sony a essayé de proposer un service comparable pour ne pas rester trop à la traîne, mais force est de constater que le PlayStation Plus n’est pas exactement à la hauteur : catalogue rétro un peu chiche, impossibilité de jouer aux jeux d’anciennes générations hors ligne (ils se jouent en streaming uniquement), et surtout quasi aucune nouveauté sur le catalogue. Pour un nouvel arrivant, cependant, on a quand même une jolie sélection d’incontournables de la marque qu’on aurait tort de négliger, même si ce n’est pas exactement le service qui nous convaincra d’opter pour PlayStation.

Les accessoires – La vraie nouveauté de cette génération ?

Si Xbox remporte le match des services, PlayStation revient au score grâce aux périphériques : tous ceux qui l’ont essayée atteste du fait que la manette DualSense, et ses gâchettes adaptatives sont un vrai plus en jeu. Les gâchettes sont en effet capables d’adapter leur retour de force en jeu, pouvant demander plus ou moins de force pour les enclencher. Tirer à l’arc par exemple implique que la touche est de plus en plus difficile à enfoncer, simulant la résistance de l’arme. L’exclu Returnal utilise ainsi cette fonctionnalité de façon très originale : l’arme principale est en début de course de la gâchette, l’arme secondaire en fin de course. On peut alors passer d’une arme à l’autre sans changer de touche !

Et ce n’est pas tout, puisque la PS5 accueillera bientôt son nouveau casque VR, le PSVR2, et ses contrôleurs là encore assez prometteurs.

Xbox est sur ce point très en retrait : aucun accessoire particulier n’est lié aux Xbox Series. Il faut dire que l’ambition de réunir tous les divertissements en une seule « box » avec la One a fait s’éparpiller un peu le constructeur, et fut l’une des raisons de l’échec de son avant-dernière machine. Avec les Series, on se concentre donc sur le jeu, et ce n’est pas plus mal !

Sans être un vrai périphérique, parlons quand même ici du rétrogaming, fonctionnalité accessoire des nouvelles consoles. Xbox a mis le paquet sur cette feature et ses Xbox Series peuvent faire tourner de très nombreux jeux Xbox Originale, Xbox 360 et l’intégralité des jeux One, aussi bien en disque qu’en dématérialisé, soit plus de vingt ans de catalogue à portée de manette ! Chez Sony, on est un peu moins généreux, puisque seuls les disques PS4 passent sur PS5. Cependant, avec la quantité et la qualité des jeux PS4, on reste relativement bien servis !

Shut up and take my money ?

Dernier point de comparaison, et pas des moindres : le prix. PlayStation a récemment relevé ses tarifs, et propose sa PS5 à 550€. Une version dépouillée de lecteur optique (vous forçant à acheter vos jeux en dématérialisé, et pas en boutique physique), baptisée PS5 Digital Edition, est proposée à 450€. Une différence de prix trop maigre selon nous pour nous convaincre de nous passer du lecteur de disques. Rappelons qu’un jeu physique peut être prêté, emprunté, revendu, acheté d’occasion… Autant de sources d’économies qui rattraperont très vite ces 50€ d’écart.

Les Xbox Series sont vendues en deux modèles bien distincts. La Xbox Series X, d’abord, version premium de la console, la plus puissante des deux avec un lecteur Blu-Ray et un espace de stockage d’un téraoctet (1000 gigas). Elle est vendue au prix conseillé de 500€. Deuxième option, la Xbox Series S, dépourvue de lecteur optique, emmène aussi un stockage réduit de moitié (512GO), et avec des performances techniques à la baisse (pas de 4K, par exemple), pour faire descendre son prix juste en dessous de 300€. Néanmoins, elle sera capable de faire tourner l’intégralité des jeux de la nouvelle génération.

À noter qu’Xbox propose une formule très attirante, le Xbox All Access, comprenant une console et un abonnement Game Pass Ultimate pour 25€ par mois avec une Series S, et 32€ par mois pour une Series X, avec un engagement de deux ans (après l’engagement, la console vous appartient). Cette offre n’est disponible qu’en magasin FNAC et Micromania, et concerne un parc de consoles dédiées. C’est donc aussi un moyen de trouver plus facilement une machine en stock…

On a essayé de faire le tour de tous les aspects de chacune des machines pour vous aider à faire votre choix. Et on le voit : départager clairement les deux consoles est impossible ! Chacun choisira donc selon la couleur de ses envies, ou des habitudes de jeux particulières… Si vous avez fait tous les jeux Uncharted et que vous ne voulez surtout pas manquer le prochain, c’est vers Sony qu’il faut bien entendu vous tourner. Pour les services et un catalogue de jeux à profusion, une Xbox et son Game Pass vous satisferont pleinement. Si vous êtes un joueur attiré par VR, alors c’est une PS5 qu’il vous faut. Si le budget est votre critère numéro 1, pensez à la Series S ou au Xbox All Access… D’ailleurs, astuce de rat, si vous disposez d’une solide connexion internet, une Xbox One d’occasion (moins de 100€) peut parfaitement faire tourner l’intégralité des jeux du Game Pass accessibles en cloud gaming (streaming), même les nouveautés dernière génération…