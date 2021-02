No More Heroes III – Travis fait son grand retour cet été

Parmi toutes les nouveautés annoncées lors du Nintendo Direct s’étant déroulé la nuit dernière, une licence de Nintendo fera son grand retour cette année : No More Heroes III. Après une longue absence depuis 2011 et un spin-off sorti en 2019, nous aurons le plaisir de retrouver Travis Touchdown cet été.

De retour à Santa Destroy, Travis découvre une étrange cité volante et sera confronté cette fois-ci à des aliens lors d’un tournoi intergalactique durant lequel il s’agira de sauver l’humanité. Une idée qui nous rappelle fortement certains mangas, mais on reconnait bien là l’essence même de la saga No More Heroes, avec ses vagues de références à la pop culture en tous genres.

Les améliorations apportées au Death Glove nous permettront d’utiliser de nouvelles compétences pour venir à bouts des différents ennemis que nous avons pu apercevoir dans les trailers dévoilés depuis son annonce lors de l’E3 2019. Celles-ci permettront à chacun de personnaliser son style de combat.

Comme pour les précédents opus, l’ex-assassin devra récolter assez d’argent pour s’inscrire aux différents combats, ainsi les mini-jeux permettant d’amasser de l’argent seront de retour. Le studio Grasshopper Manufacture et Suda51 nous promettent cependant quelques nouveautés sur ces petits jobs pleins de profits.

Dans ce nouveau trailer diffusé hier soir, on peut apercevoir quelques références à d’autres jeux vidéo qui apporteront des mécaniques de gameplay différentes pour les affrontements. Ainsi nous aurons tous reconnu l’affichage des combats des premiers Final Fantasy mais aussi une scène dans une école abandonnée nous renvoyant directement aux survival horror.

No More Heroes III semble être un véritable retour aux origines de la licence. On y retrouve les jobs, l’exploration de la ville et un quatrième mur toujours aussi fragile qui n’attend que Travis pour se briser. De plus, le dessinateur Darick Robertson, connu pour son travail sur les comics The Boys, sera de la partie avec de nombreuses illustrations.

Finalement, très peu de nouvelles informations nous ont été dévoilées lors de ce Nintendo Direct concernant ce troisième opus canonique, mise à part une date de sortie qui espérons-le, ne sera pas repoussée avant. Pour le moment, No More Heroes III est attendu pour le 27 août 2021 sur Nintendo Switch, il faudra alors être patient pour découvrir le sort que réserve Travis aux envahisseurs venus perturber son repos.