Nintendo Switch – De nouveaux portages Wii U en approche !

La Nintendo Switch, championne du recyclage, continue de s’attaquer aux portages Wii U.

La communauté des fans de Nintendo s’accorde à dire que, même si elle a été un flop retentissant (imaginez, autant d’unités vendues qu’une SEGA Master System !), la Wii U avait un catalogue d’exclusivités qui n’avait pas à rougir, avec la quasi-totalité des licences majeures présente. C’est sans doute pourquoi la société japonaise a voulu optimiser le nombre de portages Wii U sur une Nintendo Switch en pleine bourre, afin de profiter du grand potentiel financier de ces jeux sur une plateforme à succès. Selon une célèbre initiée de Nintendo, Emily Rogers (de chez Resetera) – qui a de nombreux antécédents de leaks précis chez Big N – les deux ports non-annoncés “ne sont pas difficiles à deviner car il ne reste plus beaucoup de jeux Wii U à porter”. De plus, si l’on en croit Rogers, les portages, ce ne sera pas pour tout de suite, puisque le premier trimestre de 2020 de Nintendo sera principalement axé sur Animal Crossing: New Horizons, qui doit sortir en mars.

Maintenant, réfléchissons un peu. Les plus gros cartons de la Wii U qui ont été adaptés sont Mario Kart 8, qui était déjà la plus grosse vente de la Wii U (et qui récidive sur Switch avec 19 millions d’unités vendues), New super Mario Bros. U Deluxe (4,59 millions d’unités) et le duo Donkey Kong Country: Tropical Freeze et Captain Toad Treasure Tracker ( qui s’étaient vendus à 2,2 millions et 1,2 million d’unités en mars 2019.) Nintendo a également porté Bayonetta 2 et Hyrule Warriors. Les futurs candidats probables pour des ports sur Switch comprennent donc Super Mario 3D World, – le deuxième jeu le plus vendu de Wii U derrière Mario Kart – Pikmin 3 et Star Fox Zero. Il est aussi possible que les rééditions Wii U soient à inclure dans le calcul, ajoutant les remasters HD des titres Zelda The Wind Waker et Twilight Princess à la liste.

Toujours est-il que maintenant, il va nous falloir attendre le prochain Nintendo Direct qui aura sans doute lieu très prochainement pour savoir ce que la Switch nous réservera les prochains mois. L’hybride ayant récemment atteint les 42 millions d’unités vendues, et étant proche de l’apogée de son cycle de vie, il y a fort à parier que la firme nippone fasse tout son possible pour en allonger la montée en puissance, et battre peut-être le record incroyable de la Wii et des ses 101,63 millions d’unités vendues.