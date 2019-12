Kowloon’s Gate VR donne de faux espoirs aux possesseurs de Switch

On annonce un jeu VR… sans VR !

Kowloon’s Gate VR est le remake en réalité virtuelle d’un classique de 1997, Kowloon’s Gate. Ce dernier, bien que plutôt complètement inconnu en France (et pour cause : il n’aura jamais franchi les frontières de l’occident), est un jeu culte au Japon. En effet, malgré des ventes honorables qui n’atteignent toutefois pas des sommets (135 000 exemplaires, quand Final Fantasy VII ou Dragon Quest VII appprochent de très près les 4 millions de copies écoulées…), le jeu apparait régulièrement sur les listes de titres dont le public réclame une suite.

Jeu d’aventures en vue à la première personne et aux environnements inquiétants, Kowloon’s Gate raconte l’histoire d’une citée oubliée qui refait surface, mettant carrément en péril l’équilibre du monde tel qu’on le connait. L’univers de Kowloon’s Gate s’inspire de différentes mythologies extrême orientales.

Preuve de la réputation du jeu, le développeur de Kowloon’s Gate VR a récolté sur l’équivalent de Kickstarter au Japon 300% de la somme espérée pour attaquer le développement du titre. Et ce, plus de vingt ans après la sortie du jeu original ! C‘est aussi la première occasion pour nous, public occidental, de nous frotter à l’univers du jeu, puisque la version Asie du titre inclut l’anglais.

Un portage Switch a aussi été annoncé, et c’est là que la mauvaise blague commence, puisque Kowloon’s Gate VR pour Switch, bien que portant ce titre, ne supportera pas… la VR ! La mention VR dans le titre du jeu a très probablement été conservée pour marquer le fait qu’il s’agit d’un portage du nouveau Kowloon’s Gate, et non pas de l’adaptation du classique de 1997. Ce n’est donc toujours pas l’heure de ressortir vos cartons (Nintendo Labo) de vos cartons !

Kowloon’s Gate VR est déjà disponible pour PSVR et PlayStation 4 (via un patch qui rend le jeu jouable sans casque) au Japon et en Asie ; aucune date de sortie ni information sur une éventuelle localisation n’ont encore été communiquées pour la version Switch.