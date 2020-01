Le premier Nintendo Direct de la décennie est imminent ?

On s’emballe pas, on empile juste des rumeurs annonciatrices du prochain Nintendo Direct… Enfin, rumeurs, vous jugez !

La nouvelle année démarre tout juste et les Nintendo-maniacs sont en ébullition. Comme chaque année, ils noient les réseaux sociaux de commentaires avec leurs espoirs, leurs attentes et leurs envies pour ce Nintendo Direct, commentaires qui au final s’alignent comme des businessmen japonais bourrés devant un restaurant de nouilles un vendredi soir à 23h (on l’a fait aussi mais nous, on a un site web alors vous pouvez consulter nos attentes en cliquant sur le lien dans l’article). Seulement, si rien de tel n’est daté, il se pourrait pourtant bien que Big N fasse une attaque sous peu comme semble l’indiquer un certain nombre d’éléments. Vous avez vos pincettes ? On peut y aller ?

On va commencer avec le dernier élément en date. Généralement, peu de temps avant une diffusion par la firme des plombiers, il n’est pas rare que les revendeurs mettent à jour leurs catalogues avec des jaquettes de jeux ou des pages vides qui sont ensuite remplies. Bien entendu, il y a aussi des internautes dont la spécialité consiste à fouiller et à mettre la main sur ces listes (mais ils n’ont pas de boulot ces gens-là ? Votre avis dans les commentaires !) et forcément, à faire monter la hype. La liste est tombée et vient de GameStop, le Micromania américain. Cette enseigne spécialisée aurait apparemment enregistré une douzaine de nouveaux articles sans préciser les titres. On peut vaguement distinguer le prix des éléments qui semblent coller avec le prix d’un logiciel complet.

On revient sur notre continent pour ce 2ème argument. Apparemment, Metro Redux serait en chemin pour apparaître sur l’hybride. Seulement, vous avez entendu Nintendo, Deep Silver ou Koch Media annoncer le titre, vous ? Nous non. Cependant, ça n’a pas empêché le système de classification européen d’enregistrer le titre (qui bien sûr bénéficie d’un “18+”). Vous n’êtes bien sûr pas obligé de nous croire sur parole, mais vous pouvez consulter le billet du PEGI dans les sources au pied de l’article.

Enfin, dernier segment d’arguments qui, on va être honnête, semble bien moins concret. Effectivement, si vous traînez régulièrement sur le net, vous avez dû apprendre que Nintendo fera une grosse maintenance ce lundi 6 janvier et que les services seront coupés pour la journée. Cette maintenance permettra également une mise à jour du software de la console de nature inconnue (même s’il paraît que des options de personnalisation seront de la partie). Et si cette maintenance était également pour préparer le terrain et permettre la diffusion du premier Nintendo Direct de la décennie ?

https://twitter.com/YuYuKamii/status/1212395645891489792

C’est tout pour aujourd’hui. Alors, que pensez-vous de tout ça ? Pensez-vous que Big N nous prépare un gros show imminent ou nous fera patienter encore un peu avec un petit Showcase ? Qu’attendez-vous du premier Nintendo Direct et quand pensez-vous qu’il aura lieu? Vous avez tout l’espace qu’il vous faut pour répondre dans les commentaires !