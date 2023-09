Nintendo Direct ? Mario Direct !

Annoncé à la dernière minute, le Nintendo Direct de ce 14 septembre ne réservait pas de grosse surprise, ni d’annonce tonitruante. Un Nintendo Direct un peu routinier, donc, où Nintendo a fait du Nintendo, se reposant essentiellement, comme il sait le faire, sur ses licences les plus installées.

Pour autant, même sans effet « Waouh ! », on ne ressort pas complètement frustré du programme, et bien qu’on attende impatiemment l’annonce d’une prochaine console, cette série de trailers nous a montré qu’il y avait encore de quoi nourrir la Switch pour de nombreuses heures de jeu.

Mario a tenu une place particulièrement importante avec pas moins de sept segments concernant les jeux et personnages issus du Royaume Champignon. La prochaine vague de circuits additionnels, la dernière, pour l’inusable Mario Kart 8 a ainsi été présentée sans pour autant encore avoir de date précise. Il faut se contenter d’un simple « hiver 2023 ». À noter que s’il fallait jusqu’ici être abonné au service Switch Online pour accéder à ces niveaux complémentaires, une boîte sortira le 6 octobre prochain, permettant de télécharger l’intégralité des DLC contre un paiement unique, sans nécessité de l’abonnement au Switch Online.

Attention cependant, s’il s’agit bien d’une édition « en boîte », celle-ci contiendra simplement un code de téléchargement, agrémenté de divers goodies. Autrement dit, c’est une édition qui permet de se passer de l’abonnement Switch Online, mais ce n’est absolument pas une édition physique du pack additionnel.

Toujours concernant l’univers du héros moustachu, on a revu des images de Super Mario RPG, ainsi qu’un trailer pour le portage de Luigi’s Mansion 2 HD (été 2024). La Princesse Peach, véritable héroïne du film d’animation Super Mario, aura droit à son propre jeu le 22 mars prochain. Le trailer nous a présenté un titre qui enchaîne les mini-jeux au gré des changements de costumes de son personnage principal (Peach pâtissière, Peach détective…). Une variation sur le thème « jouer à la poupée » qui sera très probablement destinée en priorité aux plus jeunes.

On a été un peu plus emballé par le trailer de Mario VS. Donkey Kong, qui remixe le gameplay des jeux Mario 2D classiques à la sauce puzzle game. Le jeu sera à découvrir dès le 16 février 2024. Autre tentative de variation plus ou moins originale, Wario revient avec une collection de mini-jeux dans Wario Ware Move it, qui regroupe des mini-jeux basés sur le motion gaming. Une proposition qui rappelle un peu trop la Wii, avec une identité graphique qui rappelle un peu trop les jeux Flash pour réussir à nous enthousiasmer.

Enfin, c’est encore Mario qui a les honneurs du « one more thing » en fin de présentation, avec l’annonce de Paper Mario : la Porte Millénaire, remake d’un titre GameCube réclamé de longue date par les joueurs. Ce dernier est pour l’instant annoncé pour 2024, sans plus de précision.

Les personnages de l’univers de Mario auront donc tenu une place importante de ce Nintendo Direct, mais n’auront pas été les seuls à occuper la vidéo. Au milieu de trailers déjà vus ou pas tellement attendus (Among Us, Trombone Champ…), ou de retours un peu anachroniques (Tomb Raider I-III, un remaster qui reste encore très anguleux, dont le gameplay risque de paraître grippé), notre attention aura été retenue par Another Code: Recollection (19 janvier), réinterprétation d’un classique DS ; le retour de F-Zero, avec F-Zero 99, version Battle Royale du jeu de 1990 qui avait impressionné les joueurs de l’époque grâce au fameux Mode 7 qui simulait la 3D (déjà disponible) ; l’arrivée sur Switch d’un jeu indé qui a fait son trou sur PC, Dave the Diver, un jeu en pixel art particulièrement sympathique, dans lequel le gameplay explose et se multiplie, et qui aura charmé un peu tous ceux qui s’y seront essayé depuis sa sortie cet été.

Enfin, on sera curieux d’essayer et de découvrir Super Crazy Rhythm Castle, un jeu signé Konami, qui sortira le 14 novembre prochain avec l’ambition de mêler jeu de rythme, puzzle game, arcade et hommage au catalogue de Konami…

Il aura peut-être manqué la grosse annonce à ce Nintendo Direct pour qu’il soit véritablement mémorable, mais, sans être complètement enthousiasmant, il n’était pas complètement décevant. Surtout si l’on prend en compte le fait que Nintendo doit garder dans sa manche une ou deux grosses annonces qui accompagneront (probablement) les futures révélations concernant la machine qui succèdera à la Switch…