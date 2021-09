Nintendo Direct – Un nouveau rendez-vous ce jeudi soir

Cette prise de parole se sera faite attendre. De longues semaines depuis le dernier rendez-vous consacré à autre chose qu’à des jeux indépendants, un dernier rendez-vous qui date d’ailleurs de la conférence E3 du constructeur. De bien longues semaines qui ont incité les fans de tous horizons à fantasmer annonces et contenu, ce que réserve Big N pour le futur de sa console et de ses joueurs. Xenoblade 3 ? Metroid Prime 4 ? Une compilation pour célébrer les 35 ans de Zelda, des émulateurs Game Boy ou N64 dans l’abonnement online ? Une poignée d’exemples qui ne sont que la partie émergée de l’iceberg et que le constructeur validera ou démentira lors de son Nintendo Direct fraîchement annoncé.

Comme c’est le cas pour la quasi-totalité des annonces de nos jours, c’est une fois encore sur Twitter que ça a eu lieu. En effet, hier (mercredi 22 septembre) en cours d’après-midi, la branche française du géant nippon y a partagé la date de son prochain rendez-vous, un rendez-vous qui aura comme toujours lieu un jeudi. Enfin, pas vraiment puisqu’il se tiendra en fait dans la nuit du 23 au 24 septembre à minuit, heure de Paris.

Et ce n’est pas la moitié d’un rencard qui nous attend. En effet, malgré l’heure tardive pour nous, européens, cette présentation devrait durer une bonne quarantaine de minutes, de quoi revenir sur les jeux qui occuperont cette fin d’année (Metroid Dread, les remakes de Pokémon Perle et Diamant, Super Mario Part Superstars, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, etc.), mais également de nous aguicher avec une partie du catalogue de 2022. Un catalogue qui pourrait d’ailleurs s’annoncer chargé puisque le géant nippon garde toujours sous le coude des informations sur Breath of the Wild 2, Légendes Pokémon : Arceus, Splatoon 3 et, si on en croit Hideki Kamiya, Bayonetta 3 qui ferait déjà la fierté du studio. Un programme qui pourrait donc être séduisant.

Donc, si vous n’avez pas trop de retard dans votre sommeil (ou si vous souffrez d’insomnies), on se donne rendez-vous cette nuit (à minuit) pour découvrir le Nintendo Direct qui nous dévoilera la fin de l’année chez Nintendo. D’ici là, n’hésitez pas à préparer quelques gouttes de café.