Nintendo Direct Mini – Un autre show dédié aux éditeurs tiers daté

Oh ? Nintendo serait-il en train de se réveiller ? Effectivement, après un été on ne peut plus calme du côté de la compagnie la plus riche du Japon, cette dernière laissant ses fans se réconforter dans les bras de Geoff Keighley et fr son Summer Game Fest (bon, et 2/3 shows et trailers avec un focus sur le jeu indépendant pour ne pas être totalement de mauvaise foi), la firme semble sortir de son coma médiatique et multiplie ses prises de paroles. Cependant, puisque prise de parole ne veut pas dire “discours que les fans attendent”, Nintendo confirme ses dernières habitudes et annonce un show qui ne sera pas le Nintendo Direct tant attendu.

Oui, malgré l’absence d’un E3, malgré des mois d’attente, malgré une poignée d’annonces fortes, Big N poursuit ses habitudes et dévoile la date de sa prochaine émission, cette dernière étant calé au jeudi 17. “Hey, j’ai comme un déjà-vu !” Non, non, rassurez-vous, cette émission ne devrait pas faire doublon avec le show annoncé et présenté par Nintendo Life (que nous vous partagions hier) qui sera consacré aux jeux indépendants qui se dirigent vers l’hybride mais bien le 3ème épisode du show mettant les jeux de studios partenaires sous les feux de la rampe.

Comme pour les précédents (respectivement apparus en ligne le 20 juillet et 26 août), cette itération se consacrera uniquement aux jeux d’éditeurs tiers et, par conséquent, ne présentera aucun jeu issu des bureaux blancs de la firme de Kyoto. Ceci dit, la dizaine de minutes que devrait durer le show (la durée n’a pas été confirmée mais c’est ce qu’on peut déduire des deux premiers volets et de la mention “mini”) nous permettra peut-être de découvrir d’autres surprises telles que Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster ou Taiko no Tatsujin: Rythmic Adventure Pack.

Alors, qu’en pensez-vous ? Allez-vous visionner cette présentation ? Pour le faire, rendez-vous sur YouTube à 16h demain pour découvrir le dernier Nintendo Direct Mini : Partner Showcase. On devrait s’y croiser !