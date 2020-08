Taiko No Tatsujin Rythmic Adventure Pack sort enfin du Japon

Si la série des Taiko No Tatsujin ne vous dit rien, c’est parfaitement normal ne vous inquiétez surtout pas. Il s’agit d’une licence de jeux de rythme dont finalement peu d’épisodes nous sont parvenus, alors qu’au Japon il s’agit tout autant d’un succès perpétuel sur consoles, que d’un phénomène de l’arcade. Pour autant, l’épisode Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun sorti en 2018 sur Switch a été un carton total, aussi bien du côté nippon que dans le reste du monde, avec des ventes totales dépassant le million d’exemplaires. Pour surfer sur cette vague de succès, Bandai Namco s’est dit qu’il pourrait être intéressant de faire découvrir une autre facette de la licence au public occidental, et c’est pour cela que l’éditeur vient d’annoncer Taiko No Tatsujin Rythmic Adventure Pack.

Il s’agira donc de faire découvrir aux habitués de la licence, mais aussi aux nouveaux joueurs, Taiko No Tatsujin Rythmic Adventure Pack 1 et 2. Deux titres exclusivement réservés au territoire japonais jusqu’à présent, et qui vous embarqueront dans des aventures mêlant rythmique et composantes RPG. Vous y affronterez un bestiaire varié, des boss, le tout tiré de l’univers de la licence, et c’est en améliorant vos compétences de Taiko, que vous pourrez vaincre et progresser. Chose intéressante, ces jeux ne seront pas QUE des RPG, et intégreront les modes plus classiques de la licence, vous offrant la possibilité de jouer simplement du tambour sur pas moins de 100 morceaux donc 6 inédits.

En attendant de voir arriver Taiko No Tatsujin Rythmic Adventure Pack qui sortira chez nous durant l’hiver prochain sur Nintendo Switch, nous allons ressortir notre Taiko et nos baguettes pour commencer à nous entraîner. Malheureusement pour les nouveaux arrivant qui voudraient se procurer l’épisode Drum ‘n’ Fun avec le tambour, il est devenu très compliqué de le trouver à prix abordable. Nous espérons donc que ces nouveaux titres arriveront en pack avec le fameux tambour, mais nous ne manquerons pas de vous délivrer cette information dès que nous l’aurons.