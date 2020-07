Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun passe un cap et offre du contenu

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun fait un carton à travers le monde et annonce un pack de musiques gratuit pour le Japon.

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun est un jeu de rythme à la saveur très particulière puisque ce qui compose ce jeu vous transporte dans l’exubérance à la japonaise. C’est coloré, what the fuck, parfois épileptique, mais c’est ce qui donne à ce jeu tout son charme, surtout si vous avez la chance comme nous de posséder l’accessoire Taiko (tambour) pour frapper au rythme frénétique des morceaux. Si nous avions déjà eu le plaisir de découvrir quelques opus en France, il faut bien comprendre qu’avec un catalogue musical très japonais, cette licence a toujours eu autant de charme qu’elle pouvait repousser, et ce par manque de morceaux plus adaptés à ce que nos petites oreilles occidentales ont l’habitude d’entendre.

Pour autant, Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun a bénéficié d’une jolie communication de la part de Bandai Namco, et aura finalement réussi à séduire bien plus que par le passé, à l’instar de la licence Persona qui a explosé ces dernières années, là aussi grâce à une communication de taille et maîtrisée. Résultat, nous apprenons aujourd’hui que ce jeu de rythme exotique a passé le cap des un million de jeux distribués aux revendeurs dans le monde, et c’est une excellente nouvelle qui devrait nous assurer la distribution des prochains opus par chez nous.

Au cours de ces deux dernières années, depuis sa sortie japonaise, Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun a reçu énormément de packs de morceaux payants dans tous les genres, allant de la JPOP à Disney, en passant par des morceaux issus des films du studio Ghibli. Mais pour ceux qui n’ont pas les moyens ou l’envie de se ruiner pour jouer sur de nouveaux morceaux, des packs et des modes de jeu avaient été rajoutés gratuitement, ce qui a toujours créé un bon équilibre. Et comme vous avez pu le voir en titre, pour fêter le million, un pack sera disponible gratuitement pour remercier les joueurs, uniquement au Japon pour le moment, mais comme souvent cela devrait arriver prochainement chez nous.

Pour terminer, voici la liste des morceaux que l’on retrouvera dans ce pack. Si vous avez la version japonaise du jeu, vous pourrez les découvrir dès le 9 juillet prochain sur votre Nintendo Switch :