Nintendo Life – Quand les sites d’infos se mettent à faire des annonces

Il est rare qu’on parle d’un tel sujet. De mémoire, il ne nous semble pas avoir partagé de nouvelles de ce type. En même temps, ce genre de vidéo, en général, provient d’éditeurs, de studios, etc. Bref, d’organismes qui vendent des produits (et c’est d’autant plus le cas cette année). Du coup, voir un site proposer son émission façon Nintendo Direct, c’est assez intéressant. Le comble ? Cette présentation, nous la devons à Nintendo Life.

On explique vite fait pour les anglophobes (qui ne regarderont probablement pas la vidéo) : Nintendo Life est un site d’information britannique ouvert en 2006 et spécialisé dans l’actualité qui concerne les machines de Nintendo. Grâce à ses nombreuses années d’existence, il fait partie des sites spécialisés Big N les plus fréquentés sur la toile et sa prochaine initiative pourrait bien lui faire gagner encore quelques followers.

Effectivement, puisque la PAX passe au format online, faute au virus, les britanniques se sont associés à l’événement américain afin de proposer un show consacré à la Nintendo Switch et qui présentera une quarantaine de jeux indépendants, provenant autant de studios émérites que d’autres moins connus. Bien entendu, on pourra s’attendre à un certain nombre de redite, mais le site le confirme : il y aura aussi de l’inédit dans la demi-heure de show.

Comment lui accorder sa chance ? Rien de plus simple ! Si vous souhaitez visionner cette diffusion, deux options s’offrent à vous si vous êtes encore debout ce jeudi 17 septembre à 23h, dirigez-vous vers la page Twitch de la Pax ou le compte YouTube du site en question et préparez le popcorn. En revanche, vu la nature totalement anglophone de l’événement et des exposants, ne vous attendez pas à la présence de sous-titres français…

On récapitule, Nintendo Life, le site d’information, tient donc ce jeudi à 23h sur YouTube et Twitch une présentation mettant sous les projecteurs des titres indépendants inédits ou déjà aperçus par le passé. Pour les découvrir, cliquez sur les liens présents dans les sources. On se demande si l’équipe actuelle vivra assez vieux pour voir les New Game Plus Direct…