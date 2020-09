Un Nintendo Direct calé début octobre apparaît en rumeur

Quoi de mieux pour terminer la dernière semaine complète de septembre qu’une dernière petite rumeur ? Non, franchement, on vous le demande. Comme souvent en ce moment, cette rumeur concerne Nintendo qui, sans prise de parole forte depuis des mois maintenant (même malgré l’annonce de certains titres et quelques shows mettant en lumière éditeurs tiers et indépendants), laisse les fans dans le doute en ce qui concerne la console hybride et son calendrier de fin d’année comme celui de l’année prochaine. Un petit Nintendo Direct pour remettre les pendules à l’heure, donc ?

Si on ne doute pas de la nécessité d’une telle présentation, certains semblent affirmer que ça aurait lieu d’ici peu. Effectivement, comme d’habitude, des utilisateurs de forums (type Resetera) ont partagé des informations indiquant qu’un Nintendo Direct aurait lieu le 8 octobre et présenterait une partie des titres à venir dans un avenir plus ou moins proche (il a d’ailleurs été repris par les fans de Dragon Quest puisqu’un titre les concerne). Naturellement, c’est avec de très grosses pincettes que nous vous invitons à faire un tour avec nous dans la liste qui va suivre.

Oui, parce qu’en fait, si on ne se cache pas du fait que certaines de ces annonces nous font envie, certaines d’entre elles semblent au mieux improbables, au pire contraires à l’actualité. Effectivement, on retrouve aux côtés du dernier DLC Pokémon (qui doit faire son entrée prochainement) et de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, des titres comme un Wario Ware, un Kirby, tous deux inédits, mais également la présence de GTA III, Persona 5: Scramble et même Fall Guys: Ultimate Knockout.

Le problème avec une telle annonce ? Si on n’aurait aucun mal à l’idée de voir arriver des mini-jeux Kirby ou Wario Ware sur la console, en revanche, une anthologie Dragon Quest ou un portage de Grand Theft Auto III (après tout, l’organisme de classification australien l’aurait enregistré à nouveau l’an dernier), ou Fall Guys, un jeu que les joueurs Switch attendent, étant annoncé comme “pas prévu pour le moment” de la part des développeurs… On peut douter.

Si nous savons en revanche très bien que les studios peuvent changer d’avis, ça contredirait la dernière prise de parole du studio qui indiquait il y a peu vouloir privilégier les versions existantes pour les rendre “parfaites” plutôt que de courir après l’argent. Donc, soit ça confirme qu’il faut tempérer nos ardeurs par rapport à ce remake de GTA, soit ça implique que le studio répond au final plus à l’appel de l’argent qu’à celui du travail bien fait (#foutagedegueule).

On note également que cette présentation, si elle devait avoir lieu, devrait se terminer avec la présentation du nouveau personnage à rejoindre Super Smash Bros. Ultimate (et ce serait d’ailleurs Crash si on veut bien y donner du crédit) ainsi que de nouvelles images pour la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La liste mentionne également l’arrivée possible d’un DLC contenant Super Mario Galaxy 2 pour la compilation tout juste sortie (et dont notre test va arriver).

Qu’en pensez-vous ? Un tel Nintendo Direct pourrait-il avoir lieu selon vous ? Comment accueilleriez-vous les versions Switch de Fall Guys et Grand Theft Auto III ? Un peu gros selon nous, mais vous pourriez avoir un avis différent, partagez-le donc dans les commentaires.