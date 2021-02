Un Nintendo Direct de 50 minutes annoncé pour demain !

Les States of Play ou encore les Inside Xbox n’ont clairement pas la même saveur que nos bons vieux Nintendo Direct chéri. D’une part parce que l’on est rarement déçu, même si cela arrive, mais aussi parce que personne n’égale Nintendo dans sa manière de présenter de tels événements. On se souvient tous de ceux présentés par le regretté Satoru Iwata, notamment celui dans lequel il porte la casquette de Luigi en compagnie de Shigeru Miyamoto.

Alors bien que le programme est aujourd’hui un peu plus standardisé, Nintendo a démocratisé cette méthode de présentation de jeux vidéo peu onéreuse face aux exorbitantes conventions. Le pire c’est que personne n’y croyait et tout le monde l’a adopté, au-delà même des constructeurs, il y a aussi aujourd’hui de nombreux éditeurs qui organisent ce genre de conférence en ligne.

Et mine de rien, maintenant que la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S sont sortis et que l’on sait globalement à quoi s’attendre cette année de leur catalogue respectif, on attendait impatiemment de voir ce qu’allait nous proposer Nintendo. Et on risque bien de ne pas être déçu, car le Nintendo Direct très fraichement annoncé pour demain 23h dans nos contrées va durer près de 50 minutes, chose que l’on avait plus vue depuis fort fort longtemps.

Sachant aussi que l’on fête cette année, et plus exactement le 21 février prochain, les 35 ans de la licence Zelda, on s’attend forcément non seulement a un bel hommage rendu à cette saga incroyable, mais aussi à voir un certain Breath of The Wild 2 montrer le bout de son petit nez. Le timing serait parfait, car la hype autour des nouvelles consoles est retombée, et Nintendo pourrait alors s’accaparer une grosse partie de l’attention des joueurs pendant quelque temps.

D’autant plus que Zelda n’est pas la seule licence à fêter son anniversaire cette année, puisque la franchise Pokémon va souffler sa 25e bougie. On sait que le nouveau Snap est dans les cartons et nous ne serions en rien étonnés de le voir apparaitre durant la conférence. De même qu’il se pourrait, comme pour Mario l’année dernière, que des surprises autour des deux licences.

Produits dérivés, compilations et autres choses qui pourraient bien faire plaisir aux fans, aux collectionneurs et aux joueurs en général. En ce qui concerne plus spécifiquement Zelda, on sait que Nintendo a aussi récemment déposé les marques de Skyward Sword, Ocarina of Time, Phantom Hourglass et Wind Waker, ce qui irait dans le sens d’une compilation, de remaster ou remake.

Alors on ne va pas trop s’avancer ni même tirer des plans sur la comète, car il y a toujours un risque que les choses ne se passent pas comme espérer, mais on ne peut s’empêcher de rêver. On a d’ailleurs toujours espoir de voir apparaitre un certain Metroid Prime 4, le prochain Hollow Knight aussi ou quelques autres jeux annoncés depuis un certain temps et que l’on a plus vus depuis.

Nintendo communique aussi sur le fait que ce Nintendo Direct sera dédié avant tout aux jeux à paraitre durant l’année 2021, et plus particulièrement durant sa première moitié. Une nouvelle saison de Super Smash Bros. Ultimate est d’ailleurs plus que probable avec l’annonce de certains personnages. Mais cela ne veut pas dire que l’on aura pas quelques surprises…

Pour conclure, on vous laisse savourer ce petit bonus !