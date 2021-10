Ninja Issen – Un trailer nerveux pour un platformer cyberpunk enragé

Le coup d’envoi du Tokyo Game Show a enfin été donné. S’il est indéniable que cet événement autrefois si suivi a perdu de sa superbe, enfin surtout en Occident (et parce qu’il offre une place de plus en plus importante au gaming mobile), il reste un événement inconditionnel pour quiconque aime voir l’évolution des tendances sur le marché du jeu vidéo et, éventuellement, ce qui pourrait nous attendre dans les prochains mois. Depuis quelques heures, les sites d’actualité nippons sont en effervescence, les trailers pleuvent et, puisque les gros studios japonais semblent récemment investis d’un souffle nouveau, nous avons décidé de commencer notre couverture de cet événement au rayonnement mondial avec un jeu indépendant : Ninja Issen.

OK, ça va, ce n’était pas drôle… Et si on vous dit que c’est un jeu coréen ? Ce n’est toujours pas marrant ? Bien, ceci dit, on se moque (de nous, de vous, de tout…), mais le premier titre d’Asteroid-J a l’air plutôt sympa. On ne sait pas si c’est parce qu’il nous rappelle Ninja Gaiden, Shinobi III: Return of the Ninja Master et la longue liste de jeux qui cherchent à leur rendre hommage (un choix qu’il assume totalement, d’ailleurs), son gameplay nerveux ou son parti pris esthétique qui croise le rétro et le cyberpunk à la manière de Katana Zero, mais ce Ninja Issen a un charme certain.

Au cœur de ce titre, le combat de Kiba. Accusé à tort d’avoir ôté la vie au grand maître de son clan, ce jeune ninja s’enfuit pour éviter de tomber sous les coups de lames de ses anciens compagnons. Enfin, c’est littéralement toute une ville qui est aux trousses de nos personnages, une ville qui abrite des ninjas, des robots et les pièges classiques d’une métropole classique de jeu vidéo. Enfin, vu qu’il a terminé sa formation, notre jeune shinobi pourra mettre ses talents d’acrobate et de guerrier à contribution. Ça, et son talent de téléportation.

Incontournable ? Probablement pas… Entre son histoire incompréhensible et son action parfois difficile à déchiffrer (soyez vous-même juge avec le trailer ci-dessous), nous imaginons volontiers qu’il ne trouvera pas preneur chez chacun d’entre vous, mais si Katana Zero, The Messenger ou même Cyber Shadow n’ont pas réussi à faire le taf, vous trouverez peut-être votre fixe en action-platformer nerveux quand Ninja Issen sortira sur PC et Nintendo Switch plus tard dans l’année. Notons également le progrès d’Asteroid-J qui a trouvé comment faire un trailer sans oublier le curseur de sa souris, pas comme l’année dernière quoi.