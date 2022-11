New Game Plus, le Podcast #4 – Paris Games Week, Mini-jeux, et AAA

Le nouvel épisode New Game Plus, Le Podcast est en ligne ! Pour ce quatrième épisode de la saison 2, ou S02E04 pour les intimes, ce sont n1co_m, Mamou et JsxFire qui sont aux commandes.

Au menu, un petit retour sur la Paris Games Week, qui, pour sa première édition en trois ans, aura eu bien du mal à nous faire rêver. À moins que ce ne soit nous qui soyons aigris ? On s’arrêtera avec gourmandise sur ces jeux qui renferment en leur sein d’autres jeux, à la manière des bornes d’arcade dans les jeux Yakuza. On appelle ça la mise en abîme, ou l’effet Vache Qui Rit ! Enfin, JsxFire s’attaque à un gros dossier et tentera d’expliquer pourquoi on trouve si peu de chefs d’œuvre parmi les dizaines (les centaines ?) de jeux AAA qui sortent chaque année.

New Game Plus, Le Podcast est disponible sur toutes les grandes plateformes, et on vous invite chaleureusement à vous abonner, pour ne manquer aucun épisode (et nous offrir un peu de visibilité !). Rendez-vous donc sur :

N’hésitez pas à participer à la discussion dans les commentaires ci-dessous.On fait tout pour pouvoir vous proposer l’épisode 5 d’ici une quinzaine de jours !

Liens vers les recos de fin d’émission :

JsxFire : Miracle of Sound, sur YouTube (et ailleurs !)

Mamou : Le Stand Tora, à Paris

n1co_m : Urusei Yatsura/ Lamu, sur ADN

Crédits musicaux :

« Livin’ la Vida Loca », Nobro, sur la B.O. de Gotham Knights

« Room of Angel », Akira Yamaoka ft. Mary Elizabeth McGlynn, sur la B.O. de Silent Hill 4