Necromunda: Hired Gun montre son univers dans un nouveau trailer survolté !

Avis à tous les fans de Warhammer 40 000, Necromunda: Hired Gun, qui se prépare à débarquer le 1er juin prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam), ainsi que sur consoles ancienne génération, s’est vu offrir un nouveau trailer Streum On Studio et Focus pour nous permettre d’avoir un plus large aperçu de ce qui nous attend en jeu.

Pour la petite histoire, sachez que l’on y incarne un chasseur de primes dans la ville de Necromunda, une cité-ruche dans laquelle l’espérance de vie est au plus bas et la criminalité devenue une religion à laquelle adhère une très grande partie de la population. C’est dans cet énorme bordel que nous devrons survivre, mais aussi nous faire un paquet de frics en accomplissant quelques primes à fortes récompenses.

Mais pour y arriver, encore faut-il nous familiariser avec cet univers violent et c’est là tout le propos de la nouvelle bande-annonce qui nous propose de découvrir de long en large et de travers le ville maudite. Un tour du propriétaire qui nous fait découvrir plusieurs lieux d’action, quelques chiens augmentés ou encore de bien belles pétoires qui nous permettront de pulvériser tout ce qui bouge.

L’information est aussi une des clés à notre survie dans ce lieu impitoyable et crasseux, et il nous faudra alors avoir à la bonne quelques PNJ histoire de dégotter les contrats de chasse les plus juteux. Les rades du coin n’auront alors plus aucun secret pour vous, car ces aussi en ces lieux que vous pourrez améliorer équipements, armes et personnaliser votre avatar histoire de le rendre encore plus badass et impression votre fidèle Mastiff, un compagnon aussi fidèle qu’utile.

Voilà qui donne réellement envie de s’essayer à Necromunda: Hired Gun, d’autant plus que son côté décomplexé et son action frénétique ne sont pas pour nous déplaire, nous autres fans que nous sommes de Fast-FPS bien burnés. Les différents gangs qui règnent sur la ville promettent de nous offrir quelques batailles intenses et totalement folles que l’on a hâte de livrer.

Enfin, sachez aussi qu’une sortie physique du jeu est prévue pour le 30 juin prochain, le 1er juin prochain n’étant que la date de parution des éditions dématérialisées. Par contre, toute précommande du titre donne accès à quelques bonus sympathiques qu’est le pack Hunter’s Bounty, comprenant des skins exclusifs inspirés des Guilders pour le couteau, ainsi qu’un revolver et une tenue de chasse. Aussi pour qu’il n’y ait pas de jaloux, “un petit joujou” sera aussi offert à votre toutou, elle est pas belle la vie ?