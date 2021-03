Nanotale – Le Fantasy Typing Adventure RPG arrive bientôt

Le développeur indépendant Fishing Cactus a annoncé que son prochain RPG dactylographique, Nanotale, quitterait bientôt l’early access de Steam pour enfin s’offrir au grand public. Préparez-vous à explorer un monde fantastique, à manipuler les éléments et à vaincre vos ennemis en lançant des sorts puissants grâce à… vos compétences de dactylo !

Fishing Cactus n’en est pas à son coup d’essai, puisque le studio avait déjà livré le très bon Epistory: Typing Chronicles en 2016, jeu dont les mécaniques de gameplay se basaient aussi sur ce principe du typing challenge, façon Typing of the Dead ou The Textorcist.

Mais qu’est-ce donc qu’un “Typing Adventure RPG” me demanderait vous ? Et bien le jeu offre un mélange d’action-aventure matiné de jeu de rôle, le joueur interagit avec d’autres personnages, résout diverses énigmes et combat ses adversaires grâce à des sorts. Formule classique sur le papier, mais le twist vient du gameplay.

Ici, chaque action, du mouvement au combat, en passant par les commandes du menu, est réalisée en utilisant uniquement un clavier, ce qui vous invitera à aiguiser vos compétences de frappe tout au long du jeu. Des plus simples aux plus complexes, chaque tâche de ce titre est accomplie uniquement à l’aide de votre clavier. Exemple concret : pour éliminer un ennemi, il vous faudra taper au plus vite son nom qui s’affichera à l’écran.

Concernant le scénario, l’aventure vous mettra dans la peau de Rosalind, Archiviste de son état, qui part en voyage au cœur d’une vallée magique afin de collecter des échantillons de plantes et de roches. Cependant, rien ne va se passer comme prévu, et de mystérieux événements vont bouleverser sa vie, l’amenant à se rendre compte qu’elle pourrait avoir une destinée hors du commun.

Avec une direction artistique chatoyante, et des mécaniques de gameplay le mettant à la portée de tous, le dernier-né de Fishing Cactus pourrait avoir un joli succès, à l’instar de son aïeul Epistory, qui avait passé le cap des 200 000 ventes sur Steam, reçu une mention honorable au 17ème Independent Games Festival de 2016 et fut nommé parmi les finalistes pour la catégorie Best 3D Visuals aux Unity Awards 2016.

Nanotale est attendu sur PC via Steam et sur Google Stadia pour le 31 mars 2021.