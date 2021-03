Evil Genius 2 – Un nouveau trailer méchamment alléchant

Que tous les super vilains qui sommeillent en chacun de nous préparent leur retour, Evil Genius 2 refait parler de lui avec un nouveau trailer. Après dix-sept ans d’attente, la licence de gestion culte créée en 2004 revient pour de nouvelles aventures toujours plus diaboliques !

Dans ce nouvel opus, développé par le studio Rebellion, l’esprit parodique et délicieusement irrévérencieux du premier volet est toujours au rendez-vous pour notre plus grand plaisir. L’une des grandes nouveautés de ce second volet, c’est la possibilité de se doter de bras droits (des sbires aux compétences améliorées). Ils vont vous permettre de vous spécialiser dans des domaines précis avec des compétences uniques. Une fois bien entouré, les Forces de Justice n’auront qu’à bien se tenir.

Largement inspiré du célèbre Dungeon Keeper de Peter Molyneux, il est toujours question de parvenir à dominer le monde, construire et développer un super repaire de vilains sur une île paradisiaque. À l’aide de vos sbires, que vous allez déployer aux quatre coins du globe, il faudra commettre un maximum de méfaits loufoques et drôles pour gagner en notoriété de par le monde.

Pour mettre fin à vos agissements : les Forces de la Justice, une armées des pays coalisés. Il faudra se montrer rusé, dissimuler vos activités criminelles, mais aussi bien préparer vos défenses.

Evil Genius 2 est un jeu de gestion où il faudra distribuer différentes ressources, utiliser intelligemment votre personnel, mais aussi l’espace dont vous disposez pour que votre repaire secret soit le centre névralgique du crime organisé mondial, mais aussi une forteresse imprenable.

On ne peut que se montrer enthousiaste tant Rebellion a eu à cœur de respecter une licence du début des années 2000 chère à bon nombre de joueurs. Sous couvert d’un humour grinçant et de scénarios foutraques, Evil Genius 2 devrait néanmoins, comme son prédécesseur, rester un jeu de gestion d’une relative exigence. Les amateurs du genre devraient être ravis, mais attention aux nouveaux venus, ne pas se fier uniquement à la couverture. Être un génie du Mal n’est pas donné à tous !

Encore quelques jour de patience, Evil Genius 2 sera disponible le 30 mars sur Steam, dans une Version Standard à 39,99€ et une Edition Deluxe à 59,99€ ajoutant un Seasons Pass.