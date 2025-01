Mythic Quest revient accompagné d’un spin-off !

C’est bien connu, les meilleures séries que vous ne regardez pas sont sur Apple TV+. For All Mankind et Severance ont probablement le delta le plus élevé de toute la production télévisuelle entre les notes qu’elles obtiennent des critiques, et leurs chiffres d’audience. La faute peut-être à la plate-forme qui les héberge, moins populaire que Netflix ou Disney +. Toujours est-il qu’à ces deux séries, on peut ajouter Mythic Quest, une série qui lorgne du côté de la sitcom pour raconter l’envers du décor de l’industrie du jeu vidéo.

Avec déjà 3 saisons à son actif, Mythic Quest a eu l’occasion de traiter le management toxique et la starification problématique des auteurs, à travers le personnage du game designer à l’égocentrisme boursoufflé, Ian Grimm (joué par l’excellent Rob McElhenney, de It’s Always Sunny in Philadelphia), mais aussi le crunch, les DLC, les microtransactions… Le tout sur un ton qui reste celui de la comédie, avec une bande d’acteurs très attachants.

Pour cette nouvelle saison qui s’apprête à débarquer, l’équipe se reforme après une saison 3 un peu décevante, et fera face à un scandale très inspiré de Roblox, régulièrement accusé de rendre accessible aux enfants des contenus violents/haineux/à caractère sexuel. On aperçoit ainsi dans le trailer ci-dessous le PDG du studio, David (David Hornby) et Rachel (Asly Burch) rendre des comptes devant le parlement. Mais on voit aussi que l’équipe aura maille à partir avec une IA…

Si vous avez la chance de ne pas encore avoir vu les premières saisons, il vous reste quelques jours pour les rattraper, puisque Mytic Quest Saison 4, toujours produit par Ubisoft, débutera sa diffusion avec les deux premiers épisodes le 29 janvier prochain. Ensuite, Apple TV+ mettra en ligne un épisode chaque semaine, jusqu’au 26 mars.

Et ce n’est pas tout, puisque dès la fin de la saison 4, c’est le spin-off de Mythic Quest, intitulé Side Quest, qui prendra le relais. Cette nouvelle série située dans l’univers de Mythic Quest prendra la forme d’une anthologie dont chaque épisode se concentrera sur un personnage annexe, comme un développeur, un joueur… Apple TV+ est accessible contre 10€/ mois, mais aussi compris dans les offres Canal+ et, il peut être bon de le rappeler, offert pendant 3 mois pour tout achat d’un appareil Apple.