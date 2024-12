James Wan va produire une série Pacific Drive

C’est le media Variety qui a obtenu l’information : James Wan vient d’acheter les droits d’adaptation de Pacific Drive à travers sa société de production Atomic Monster pour en faire une série télé. James Wan est l’un des producteurs les plus en vue du moment, aussi bien impliqué dans le développement de blockbusters que de films indépendants au budget modeste.

Il s’est fait connaître comme réalisateur avec le très malin Saw, en 2004, basé son son propre court-métrage, qu’il transformera ensuite en franchise très lucrative comptant aujourd’hui pas moins de huit épisodes. Il réitèrera avec Insidious (2011) et Conjuring (2013) dont il produira plusieurs suites. On lui doit aussi, côté blockbuster, la réalisation de Fast and Furious 7 et des deux épisodes d’Aquaman.

Pacific Drive, le survival horror sur nappes d’électro dans lequel le seul compagnon du joueur est sa voiture, qu’il bricole et retape tout au long de l’aventure pour espérer pouvoir survivre un peu plus longtemps, ne sera pas la première incursion de Wan dans le monde du jeu vidéo. En 2008 déjà, il réalisait un trailer pour Dead Space, et c’est aussi lui qui a produit le retour au cinéma de Mortal Kombat en 2021, franchise qu’il maintiendra sur grand écran l’année prochaine.

Si Pacific Drive n’est pas le premier titre qui nous serait venu à l’esprit quand on pense aux jeux qui pourraient être adaptés sur grand ou petit écran, le choix semble néanmoins cohérent avec la « recette » James Wan, qui a lancé sa carrière en faisant des succès avec des tout petits budgets (Saw, tourné avec 1 200 000$ en a rapporté plus de 100 millions ; Insidious fut lui tourné avec 1 500 000$ et devint le film le plus rentable de l’année de sa sortie, avec 97 millions de dollars au box office mondial).

L’univers de Pacific Drive est ainsi dépouillé, et c’est son âpreté et son ambiance qui ont fait son succès critique et son identité. On imagine que, contrairement à un The Last of Us, par exemple, il faudra sortir un peu de ce que montre le jeu pour en faire une série télé suffisamment grand public. C’est aussi le deuxième jeu « très » indé en peu de temps à se voir offrir une potentielle adaptation après Dredge, dont les droits ont été acquis par la société de production qui s’est occupé des films Sonic.

Ni fenêtre de diffusion, ni même de support (Télé classique ? Plate-forme de streaming ?) ne sont encore associés au projet, si ce dernier se concrétise réellement. Atomic Monster est en effet très occupé à l’heure qu’il est avec dans les tuyaux une série intitulée « 1313 » mettant en scène une sorte de Famille Adams constituée des monstres classiques du cinéma (la créature de Frankenstein, le vampire, le loup-garou…), mais aussi une série Robocop ou encore un live-action des Gargoyles pour Disney+.