Pacific Drive – Survivre et explorer avec votre forteresse roulante

Dans la foulée des AAA annoncés et attendus cette année, produits par des entreprises aux moyens titanesques, il se trouve des studios indépendants, formés de passionnés et jeunes développeurs, réunis autour de projets parfois singuliers et atypiques. Ironwood Studio fait partie de ceux-ci, et son premier titre, Pacific Drive, dévoilé récemment, constitue une proposition originale agréable. Que celui qui n’a jamais rêver d’affronter une ambiance post-apocalyptique à bord d’un vieux break rouillé me lance la première pierre irradiée.

Mélange de jeu de survie, d’enquête et d’exploration, Pacific Drive vous accueille dans la « Zone d’Exclusion Olympique », quelque part sur la côte ouest des Etats-Unis, au sein de laquelle des anomalies surnaturelles sont survenues et ont pris mystérieusement le contrôle des lieux, le tout sur fond de vestiges d’une entreprise scientifique discrète, nommée ADRA, qui traînent dans le coin. Mystère enrobé de mystères donc. Et ici, il n’y a que vous et votre vieille voiture.

Fort heureusement, vous allez faire d’un garage votre abri et tout ce que vous trouverez sera bon pour améliorer et customiser votre précieuse alliée. Et précieuse elle le sera, face aux radiations, tempêtes, silhouettes étranges et forces mystiques, il n’y a que grâce à votre forteresse roulante que vous pourrez progresser dans votre enquête et avancer sur la carte. Vous devrez donc veiller à remplir le carburant, charger la batterie, réparer la voiture entre les périples, et la préparer avant chaque sortie pour essayer d’aller un peu plus loin dans la Zone et braver une grande variété de menaces.

Comme bien des jeux de survie, il faudra donc récupérer toutes les ressources possibles, désosser les épaves de voitures croisées, récupérer des technologies familières, ou étranges, et les installer sur votre véhicule afin de vous préparer autant que possible pour explorer la carte et élucider le mystère derrière ces évènements. En parallèle des améliorations, il sera possible de personnaliser la voiture avec des peintures, objets et autres cassettes à trouver sur la carte. Le jeu proposera cinq biomes différents dans lesquels s’aventurer et affronter des dangers uniques, tandis que la rejouabilité est garantie par des anomalies générées aléatoirement à chaque partie. Pour ceux qui aimeraient profiter de l’aventure sans l’aspect survie avec des jauges à gérer, les développeurs assurent que des fonctions d’accessibilité permettront de personnaliser l’expérience de jeu, histoire de ne pas perdre de passagers en cours de route.

Force est de constater que conceptuellement Pacific Drive paraît proposer une expérience qui se démarque des autres jeux de survie. Le titre semble avoir réussi à se doter de sa propre identité visuelle et l’on a hâte de se mettre derrière le volant pour en savoir plus sur ce qu’il se passe dans la Zone. Pacific Drive est annoncé pour une sortie au cours de l’année 2023 sur PC et PS5.