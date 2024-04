Dredge – Vers une adaptation au cinéma, et l’adaptapocalypse !

On vous avait prévenu ! Le succès démesuré de Super Mario au cinéma a bien évidemment fait tourner les têtes des studios, persuadés d’avoir mis la main sur un nouveau filon. Nous écrivions dans notre article sur Super Mario Bros. Le Film : « Découvrant les chiffres du film estampillé Nintendo, les producteurs hollywoodiens ont assez certainement organisé des réunions imprévues afin d’identifier les licences qui pourraient être rapidement exploitées, et vont maintenant lancer des restructurations internes pour se désengager du super-héros à toutes les sauces, et nous faire plutôt du jeu vidéo à toutes les sauces… ». Et, sans fausse modestie, tout semble indiquer que nous avions raison. C’est ainsi qu’un film inspiré de Dredge vient d’être annoncé.

Dredge est un excellent jeu, production indé au budget resserré mais dont la réussite à tous points de vue lui a permis de se hisser dans les tops d’une année 2023 pourtant surchargée. On peut comprendre l’envie qu’il peut donner d’étendre son univers, par exemple en film. Mais il y a de très nombreuses raisons qui feront que cela ne fonctionnera probablement pas. Car Dredge, avant d’être une histoire, un univers, ou des personnages, c’est une boucle de gameplay. Une routine hyper efficace où les mécaniques de jeu relatives à la pêche et à la gestion de son bateau mènent à la narration, essentiellement environnementale. Le joueur se fait peur lui-même en prenant la décision de s’aventurer un peu plus loin, un peu plus longtemps qu’il ne le devrait. Le jeu n’est pas tellement punitif, et on n’a pas exactement peur de périr : on a surtout l’angoisse de la mauvaise décision.

Dredge est une histoire Lovecraftienne, et si les posters retiennent souvent les créatures difformes et/ou gigantesques du mythe de Cthulhu, ces dernières sont souvent risibles au cinéma. Car le cœur de la terreur des nouvelles de Lovecraft se situe ailleurs, dans l’indicible et la misanthropie, ce qu’a parfaitement compris le film de Robert Eggers Le Phare (2019). Tiens ! N’est-ce pas là déjà la meilleure adaptation possible de Dredge ?

On souhaite ben entendu se tromper, et avoir une bonne surprise avec le film Dredge, comme, contre toutes attentes, le film Five Nights at Freddy’s s’est révélé plutôt sympathique (même si on espère pour le premier un autre traitement que le ton « VHS » donné à à FNAF…). Mais il semble que, comme prévu, l’industrie Hollywoodienne s’engouffre dans la brèche des adaptations de JV tête baissée, ce qui ne présage rien de bon. Jonathan Nolan, réalisateur de la série Fallout qui arrive ces jours-ci sur Prime Video a confié à The Hollywood Reporter que la série The Last of Us a soudainement rendu plus facile les adaptations de jeux vidéo. Une façon diplomatique de faire comprendre que chaque studio va vouloir son adaptation. Néanmoins, si l’achat des droits de Dredge permet au studio de financer un nouveau jeu au moins aussi bon, cette adaptation reste une excellente nouvelle !