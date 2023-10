Five Nights at Freddy’s restera plus que cinq nuits sur les écrans

C’est la surprise ciné de la saison : Five Nights at Freddy’s cartonne en salles. Le film d’horreur produit par Blumhouse (les sagas Paranormal Activity et Insidious, mais aussi Get Out, le sympathique Black Phone et même Blackkklansman ou Whiplash…) réalise ainsi un excellent démarrage aux Etats Unis, avec 78 millions de dollars de recette pour sa première semaine sur les écrans américains. Un score qui grimpe même à 130 millions de dollars à l’international.

Pour se rendre compte de la performance, il faut se souvenir que l’une des grosses sorties, et l’un des gros succès de l’année, Oppenheimer, avait réalisé 82,4 millions de dollars de chiffre sur sa première semaine, soit un timide 4,4 millions de plus. Quand on pense à la différence d’ambition et de promo entre les deux productions, on voit comme Five Nights at Freddy’s est un énorme carton.

Un carton, d’autant plus quand on connait le montant de son (tout petit) budget : alors qu’Oppenheimer – encore lui – ou Expendables 4, l’un des gros échec commerciaux d’Hollywood de l’année, ont coûté quelques 100 millions de dollars, FNAF (pour les intimes) n’a demandé que 20 millions. Il multiplie donc sa mise de départ par 4 dès sa première semaine sur le territoire américain, par 6,5 en comptant l’international !

Il faut aussi noter que le film sort conjointement au cinéma et sur la plateforme de V.O.D. Peacock. Ce qui ne l’aura pas empêché de remplir les salles. Cela devrait donner du grain à moudre à ceux qui aiment à débattre de si oui ou non les plateformes nuisent à la production cinématographique…

Un succès dû bien entendu à la période : Halloween. Mais aussi à l’incroyable fanbase qui suit la licence. Même si elle est plutôt discrète – on entend définitivement moins parler de Five Nights at Freddy’s que de Fortnite ou d’Overwatch… -, la série débutée en 2014 compte déjà neuf épisodes, et une quantité assez incroyable de « fanart », sous la forme de clips sur YouTube, de chansons inspirées de la licence, ou encore de jeux FNAF-like…

Et il semble que le film a su respecter son public, en confiant par exemple à Jim Henson’s Creature Shop la conception des monstres, qui sont de véritables animatronics, là où beaucoup d’autres productions, même avec un budget bien supérieur, auraient fait le choix des CGI…

Five Night at Freddy’s sortira sur les écrans français le 8 novembre prochain.