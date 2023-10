Barbarian – La sensation horreur de 2022 bientôt en jeu vidéo

Alors oui, il existe déjà un jeu Barbarian qui a fait les belles heures des ordinateurs 8 bits, un duel à l’épée à deux mains dans lequel l’un des deux participants finissait régulièrement la tête coupée. Mais ce n’est pas de cela dont il s’agit ici. Ni de l’adaptation du film de 1987 mettant en scène les jumeaux bodybuilders Peter et David Paul. Ici, on parle du film d’horreur évènement diffusé sur Disney + en 2022.

Barbarian (Barbare en V.F.) était le premier film de Zach Cregger, et pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître ! Il nous raconte la soirée d’une jeune femme ayan loué une maison via Air BnB, qui réalise en arrivant que cette même maison est déjà occupée par un autre locataire… Jouant avec les codes du film d’horreur, le film s’amusait à nous lancer des fausses pistes jusqu’à une série de twists spectaculaire qu’on ne révèlera pas ici… Très bien accueilli par la critique, il a aussi permis à son diffuseur de marquer les esprits, rappelant que Disney+ n’était pas qu’un canal de diffusion de dessins-animés.

C’est Diversion 3 Entertainement, le studio derrière les adaptations de Vendredi 13 et Evil Dead, qui est en charge du développement du jeu. Faut-il alors s’attendre à un nouveau jeu asymétrique, sur le modèle des deux jeux cités ? Rien n’est moins sûr, puisque Diversion 3 nous promet une « toute nouvelle expérience narrative ». Il peut bien entendu y avoir de la narration dans un jeu multi à la Dead by Daylight, mais ce n’est pas le terrain idéal…

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler avec les équipes de New Regency pour étendre l’univers, les personnages et créatures de Barbarian. Le film a fait un travail magnifique, non seulement en terrifiant ses spectateurs avec ses twists horribles et et inattendus, mais aussi en donnant naissance à des personnages forts, jetés dans des situations terrifiantes. Nous sommes impatients d’explorer ces thèmes plus en avant dans le jeu » – Tim Hesse, producteur exécutif, Diversion3 Entertainment

Une grande partie des classiques de l’horreur a été adaptée en jeu asymétrique – encore tout récemment Massacre à la Tronçonneuse, sorti en aout dernier sur PC et consoles. Les studios, à court de licence fortes, s’attaquent maintenant à un catalogue plus récent. On espère néanmoins que la formule évoluera, et qu’on ne sera pas face à un nouveau Dead by Daylight-like… Barbarian, le film, est toujours visible sur Disney +.