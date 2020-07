Moon décroche sa place sur Nintendo Switch

La Nintendo Switch en aura accueilli des titres étranges dans sa ludothèque sur ses 3 années d’existence. Dans le lot, si on peut y inclure toute sorte de curiosités telles que Deadly Premonition 2, on pense aussi aux portages de Cuphead, de The Witcher 3 et celui de Doom, tout 3 marquant d’une cartouche blanche le programme des sorties. Et si la console n’est pas en reste en ce qui concerne les jeux rétro, avec notamment l’abonnement en ligne qui apporte son lot de vieilles disquettes, aujourd’hui, on est là pour parler de Moon, un jeu PlayStation 1 qui va avoir droit à une seconde vie sur Switch.

C’est quoi ça, Moon ? Il s’agit donc bien d’un jeu PlayStation sorti en 1997 et d’un titre unique en son genre puisque c’est un anti-RPG, un RPG dont le combat n’est pas la finalité. Encore un concept chelou ? On ne vous le fait pas dire mais quand on y pense, ça a du sens. Après tout, qu’est-ce qui force l’équipe de Terra à fracturer tout les écureuils et toutes les tortues jusqu’au combat contre Kefka dans FF6 ? Qu’est-ce qui pousse l’enfant de dragon à éliminer bandits et vasards alors qu’il ne devrait avoir d’yeux que pour Alduin ? L’expérience ! (bon le pognon et la renommée dans certains cas, mais l’expérience avant tout, hein ?)

Et de la baston, dans ce RPG, il n’y en a pas… Enfin si, mais pas pour vous. En effet, vous n’êtes pas le héros. Vous êtes un gentil garçon aspiré dans son jeu un soir et qui suit les traces du héros, traces représentées à l’écran par les monstres morts et les trous dans les murs. Votre mission, si vous décidez de l’accepter, est de réunir les âmes des monstres défunts et leurs corps. Le faire vous offrira des points d’amour et de l’expérience, indispensables pour votre survie.

Bref, ce concept curieux va bientôt nous être offert puisque Moon va sortir en occident et pour la première fois dans une langue autre que le japonais : l’anglais (nous sommes désolé pour les anglophobes). Dès le 27 août, cette curiosité pourra rejoindre votre collection de jeux Nintendo Switch (uniquement en démat’). Et si vous vous demandez pourquoi devriez vous acheter un RPG dans lequel on ne combat pas, on n’a juste à ajouter que des personnes responsables du développement de Super Mario RPG et Chrono Trigger sont derrière ce titre.

Voilà, toutes nos cartouches sont délivrées. Moon sortira sur l’eShop de la Nintendo Switch le 27 août. On vous laisse avec un petit trailer pour vous mettre en appétit.