Ara Fell – Le retour (encore) du genre J-RPG 16-bit

Ara Fell, ça rime avec gros pixels. Dingue, non ?

Ara Fell est disponible depuis plusieurs années sur PC. Émanant d’un petit studio de trois personnes basé dans l’Ohio, il avait plus ou moins servi de roue de secours aux développeurs, qui s’étaient lancés dans un projet trop gros pour eux et qui avaient finalement choisi de creuser le projet Ara Fell qui tenait à cœur à l’un des membres de l’équipe. C’est aujourd’hui une version améliorée de cette première mouture qui s’offre à nous.

Ara Fell nous narre la légende d’une immense île volante, élevée dans les cieux par une déesse pour la protéger du chaos rampant sur la terre ferme. Y cohabitaient humains, elfes et vampires, mais à la conclusion d’une guerre entre vampires et elfes, ces derniers se sont sacrifiés pour protéger l’île. Désormais, seuls restent les humains et les vampires. La guerre continue de faire rage, et l’île tombe en lambeaux. C’est dans ces conditions que vous découvrirez votre héroïne, Lita, une jeune fille à la langue bien pendue qui, comme d’hab, mène une vie ordinaire avant de se découvrir un grand pouvoir qui va impliquer de grandes responsabilités. Au fil de ses vagabondages, elle rencontrera trois autres personnages qui viendront composer votre équipe de 4.

Ara Fell est clairement une lettre d’amour aux RPG de l’époque Super NES. Néanmoins, comme dans Sea of Stars que nous vous présentions récemment, le titre sait se détacher du côté un peu terre à terre des jeux d’antan, et vous pourrez ainsi grimper, nager et même voler pour visiter chaque recoin de votre petit monde.

Vous trouverez ce Ara Fell: Enhanced Edition sur Steam pour 12.49€, sur Switch, PS4 et Xbox One pour 17.99€, mais aussi sur mobile, qui n’est pas un support idiot pour un RPG 16-bit, pour 5.99€ seulement (iOS et Android). À vous donc de choisir votre plateforme de prédilection pour vous lancer dans cette belle aventure.