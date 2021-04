Monster Hunter Digital Event – Une nouvelle date en fin de mois

Capcom est indéniablement au taquet cette année ! Effectivement, difficile de ne pas remarquer le rythme fou que semble assumer l’éditeur nippon alors que sorties (Monster Hunter Rise, Resident Evil Village, …), annonces (Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, The Great Ace Attorney Chronicles, …) et évènement s’enchainent. Une cadence qui force le respect et nous assure que le géant d’Osaka tient bien conserver sa place dans les années à venir. Cependant, avant de ne voir trop loin dans le futur, il faut s’occuper du présent et c’est pour ça que Capcom annonce un nouveau Monster Hunter Digital Event.

Ce show, qui pourra être visionné depuis YouTube ou Twitch, devrait apporter plus de précisions sur la première mise à jour gratuite que devrait accueillir Monster Hunter Rise ainsi qu’éclaircir la situation de Monster Hunter Stories 2 avec des informations inédites (ajoutons que sa sortie est toujours pour cet été sur Nintendo Switch et PC). Seulement, pour le moment, nous n’avons guère plus à nous mettre sous la dent. Si, on pourrait bien rapporter la date et l’heure qui ont été annoncée pour ce rendez-vous : le 27 avril a 16h.

Cote contenu, on peut imaginer que la présentation nous dévoilera enfin la date de sortie de la première vague de contenus additionnels pour le jeu déjà disponible en rayons (le Chameleos et le Rathalos Apex ayant été annoncés pour la fin avril). On peut également penser que l’autre jeu estampillé Monster Hunter lève le voile sur une version de démonstration, un bon moyen de se faire une idée de ce que le titre nous proposera comme l’a fait la 3DS avant la sortie du premier volet (avant sa sortie en septembre 2017).

Fans de chasse aux monstres et amateurs de tracking, notez donc la date sur votre calendrier, le prochain Monster Hunter Digital Event aura lieu le 27 avril a 16h (sur le fuseau horaire des 2 pays du fromage).