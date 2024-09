Le Meta Quest 3S fuite, son prix mini surprend

Une publicité a été diffusée un peu trop tôt puis captée par un spectateur qui a immédiatement compris qu’il était face à une fuite : celle du prochain casque Meta Quest. La nouvelle devait probablement être conservée pour l’événement Meta Connect 2024, qui démarrera demain, mais le diffuseur américain Peacock a dégainé sa pub un peu en avance. On y découvre que le casque Meta Quest 3S, version « slim » du dernier modèle de la marque, sera proposée dès 299$ avec un stockage de 128go.

Un prix agressif qui surprend, quand l’époque semble plutôt au gonflement des étiquettes, comme pour la PS5 Pro, annoncée avec un prix digne d’un appareil Apple. Apple, justement, dont le propre casque VR, baptisé Apple Vision Pro, est proposé lui à 4000€, soit plus de 13 fois plus cher que ce Meta Quest 3S. Certes, la tech embarquée est probablement incomparable, mais en termes d’usage, les deux appareils restent sur des segments pas si éloignés… Toujours au jeu des comparaisons, on se souvient que le PSVR est sorti à un prix deux fois plus important que ce Meta Quest 3S, tandis que le Meta Quest 2 était lui sorti au même prix, avec un stockage de 64go seulement.

Un positionnement qui semble s’adresser au public le plus large possible, donc, qui permettra peut-être à Meta de convaincre à la fois les possesseurs de casques vieillissants de mettre à jour leur matériel, et même à de nouveaux venus de se lancer dans l’aventure de la VR. Reste maintenant, et le sujet n’est pas nouveau, aux catalogues de s’étendre. Peut-être que Batman: Arkham Shadow participera à cette nécessaire évolution. Le Meta Quest 3S devrait en tout cas sortir à point nommé pour cette exclu plutôt attendue qui ne sera disponible que sur les casques de la gamme Quest 3. On rappelle toutefois que l’offre VR commence à être relativement conséquente, d’autant plus pour les casques Quest, qui peuvent très simplement se brancher sur PC pour bénéficier, en plus de leurs propres jeux, de toute l’offre Steam VR.

Meta n’a pas forcément la cote d’amour la plus élevée des entreprises de la tech, mais on se félicite tout de même de sa persévérance sur le segment de la VR, ainsi que de son positionnement grand public, quand d’autres ont purement et simplement tout laissé tomber sans faire de réels efforts (oui, oui, c’est toi qu’on regarde Sony !), ou s’adressent à une élite qui n’est pas encore bien identifiée (Apple et son Vision Pro hors de prix dont on ne sait pas encore bien à quoi il sert).

La VR reste une expérience de niche, mais qui apporte un vrai plus au jeu vidéo quand les titres sont réussis, à l’instar de Beat Saber, What the Bat ?! ou de la superproduction Half Life: Alyx. Il serait ainsi regrettable que l’ensemble des acteurs l’abandonne, au risque que le support ne disparaisse…