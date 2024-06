L’adaptateur PC pour le PlayStation VR2 – Un aveu d’échec

Le lundi 3 juin dernier, Sony a annoncé une date de sortie pour l’adaptateur qui permettra d’utiliser le caque PlayStation VR2 sur PC. Disponible dès le 7 août pour 59 €, le boîtier sera en vente en magasin ou directement sur le site de PlayStation. Grâce à lui, les joueurs PSVR2 pourront profiter de milliers de jeux vidéo en réalité virtuelle issus du catalogue Steam, à l’instar d’Half-Life: Alyx ou de Fallout 4 VR.

À première vue, c’est une super nouvelle pour ceux qui veulent utiliser leur PSVR 2 sur des jeux PC sans avoir à investir dans un autre casque, mais en y regardant de plus près, on remarque plusieurs aspects négatifs. Tout d’abord, en plus du boîtier à 59 €, il faudra aussi acheter un câble DisplayPort 1.4 qui n’est pas fourni ! L’addition commence à devenir salée quand on sait que le casque de réalité virtuelle coûte déjà 499 €. Et évidemment, les jeux en VR nécessitent un PC puissant déjà coûteux, avec une carte graphique avoisinant les 300 € (dans son article, Sony conseille une NVIDIA GeForce GTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600XT).

Autre aspect très décevant à la lecture de cette annonce : plusieurs caractéristiques du PlayStation VR2 ne marcheront pas sur PC ! Le casque a été conçu pour la PS5 et certaines features comme le eye-tracking, le retour haptique sur la manette ou les gâchettes adaptatives ne seront pas disponibles. De quoi limiter sérieusement l’expérience. Sony se défend en disant que « d’autres fonctionnalités de haute fidélité et d’immersion sensorielle sont prises en charge dans les jeux compatibles, notamment la résolution 4K ». On est tout de même en droit d’en attendre un peu plus pour du matériel à ce tarif.

D’autant plus qu’on peut se questionner sur la véritable utilité d’un tel adaptateur. Les joueurs PC intéressés par la réalité virtuelle ont sans doute déjà un casque VR en leur possession et n’ont pas attendu une compatibilité avec le PS VR2 pour investir.

Sony avait révélé en mars dernier la mise en pause de la production du PlayStation VR2 et déjà à l’époque, on avait l’impression que le casque ne se vendait pas et que l’annonce de cet adaptateur ressemblait à une opération de sauvetage. Ces annonces récentes semblent confirmer une tentative de rattrapage maladroite et risque de décevoir pas mal de joueurs.