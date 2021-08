[Gamescom 2021] Marvel’s Midnight Suns – Le projet mutant confirmé

Ainsi, c’était donc vrai. Nous sommes au début du mois de juin et, alors qu’une disette artificielle ralentit le flot continu d’information pour gonfler les rangs d’un E3 particulièrement médiocre (même en dépit d’une crise sanitaire), une rumeur laisse entendre que Firaxis serait sur un projet inédit : un XCOM-like habillé de spandex et aux couleurs de Marvel. Évidemment, un tel projet ne peut que nous laisser rêveur mais nous sommes sur Reddit et les semaines qui ont suivi, sans taire notre émoi mais aussi sans réelle confirmation, nous ont contraint à passer à autre chose. Soit, “swine_flu_greg” était visiblement bien renseigné puisque, lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom, 2K a levé le voile sur son projet secret : voici Marvel’s Midnight Suns.

C’est par le biais d’une vidéo pleine de panache que ce “XCOM-like avec des héros Marvel” se présente à nous et, malgré tout, nous sommes restés sur notre faim. Non, ce trailer n’est pas décevant, bien au contraire, mais plutôt qu’un trailer intégralement cinématique, nous aurions apprécié découvrir du gameplay du jeu, un problème qui n’est peut-être que le notre et que nous reprochons à notre excitation. Ceci dit, cette bande-annonce en mode “premier contact” nous offre de découvrir l’univers dans lequel nous allons évoluer, les enjeux de votre combat et, surtout, son casting all-star.

Et en parlant de nos compagnons d’armes, nous les retrouvons ici au pied du mur. Lilith, la mère des démons, a été extirpée de son sommeil par le groupe terroriste Hydra et entreprend (comme n’importe qui au petit déjeuner) d’accomplir une ancienne prophétie : la résurrection de Chthon, un dieu ancien plutôt branché “côté obscur” et rédacteur du Darkhold (qui apparaît dans le S.H.I.E.L.D. et WandaVision pour les amateurs de séries). Pour l’empêcher de mener sa mission à bien, les Avengers font appel aux spécialistes de l’occulte de l’univers Marvel afin qu’ils VOUS invoquent : le Hunter, l’enfant secret de Lilith et seule personne l’ayant déjà vaincue par le passé (sauf que non apparemment mais bon, la continuité et les comics… “relation : c’est compliqué”).

Emballé ? Oui, mais force est de constater que ce trailer cache l’ampleur des ambitions de ce projet. Pour en prendre la pleine mesure, il faut se tourner vers un interview de Jake Solomon, réalisé en amont par Polygon et dont l’embargo (fixé à la présentation) est passé. Cet échange (à retrouver dans les sources) revient sur les difficultés rencontrées par Firaxis pendant le développement mais dévoile aussi la forme que prendra le jeu lui-même.

Déjà, Marvel’s Midnight Suns ne partage au final que très peu avec XCOM. Logique probablement, après tout, nous n’incarnons plus des soldats chétifs mais des méta-humains surpuissants (ou des types très bien équipés, n’est-ce pas M. Stark ?). Du coup, ce n’est plus un puzzle (où il faut éviter que nos pièces tombent) mais des séances de nettoyage où il convient d’éliminer plein d’ennemis avec de larges attaques. Naturellement, puisque nos pions ne sont plus aussi chétifs (et probablement parce que ça n’aurait probablement pas fait plaisir à Disney), pas de permadeath non plus.

Ensuite, que de stars dans ce titre ! Captain America, Wolverine, Blade, Ghost Rider… 13 héros différents pourront rejoindre votre escouade et prendre part aux différentes missions du jeu au côté de votre avatar, le Hunter ! Ce nom vous dit quelque chose ? Si vous avez répondu “non”, c’est normal, ce personnage est inédit. Développé en partenariat avec Marvel, ce personnage, hautement customisable, sera comme vous l’entendez. Libre à vous de choisir son alignement (lumière ou ténèbres), son apparence et ses pouvoirs parmi une quarantaine d’archétypes (la promesse également d’une belle rejouabilité).

Enfin, si le Hunter pourra être bricolé à l’envie, les autres héros ne seront pas pour autant figés dans le marbre. S’il va de soit que les compétences de nos champions évolueront au fil des combats, vous pourrez également prendre part à des moments complices avec eux à l’Abbaye (The Abbey, nous ne savons pas encore s’ils vont franciser le nom…), votre QG, un endroit idéal pour renforcer vos liens avant de les mettre au défi face à de nouveaux adversaires. Un concept qui nous rappelle vaguement Fire Emblem: Awakening. Qui sait, on aura peut-être même droit à de la romance !

Bref, tout un programme et il nous tarde vraiment d’en apprendre plus. Bonne nouvelle, le prochain rendez-vous est déjà fixé ! Si vous désirez en apprendre plus sur Marvel’s Midnight Suns, rendez-vous le 1er septembre à 20h30 (heure française) pour découvrir les premières images de gameplay (probablement sur YouTube). Nous nous serons au rendez-vous, et vous ? Le dernier titre de Firaxis est attendu pour mars 2022 sur PC, consoles PlayStation et Xbox et Nintendo Switch.