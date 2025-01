Marvel Snap revient après son bannissement aux États-Unis

La semaine dernière, Marvel Snap, le TCG développé par Second Dinner, a temporairement disparu des boutiques d’applications américaines, victime collatérale de l’interdiction de TikTok. Cette situation découle d’une décision de la Cour suprême des États-Unis interdisant TikTok, propriété des Chinois de ByteDance, sur le sol américain pour des motifs liés à la sécurité nationale. Or, le jeu de cartes à collectionner est publié par Nuverse, filiale de ByteDance, ce qui a entraîné son retrait.

Depuis un moment déjà, TikTok est dans le viseur des autorités américaines, accusé de représenter une menace à la sécurité nationale. L’application, propriété de ByteDance, est soupçonnée de transmettre des données utilisateur au gouvernement chinois. Ces allégations ont conduit à une escalade politique, culminant le 18 janvier dernier lorsque la Cour suprême des États-Unis a validé une loi interdisant TikTok sur le territoire américain.

Pendant quelques jours, non seulement l’application a été retiré des stores d’Apple et de Google, mais la sanction s’est également étendue à toutes les filiales de ByteDance, y compris Nuverse, qui édite le TCG estampillé Marvel. Ce retrait massif a provoqué une onde de choc dans le secteur, affectant non seulement les utilisateurs de TikTok, mais également les joueurs de Marvel Snap aux États-Unis, incapables d’accéder au jeu.

L’administration américaine considère que même des filiales apparemment indépendantes, comme Nuverse, peuvent être influencées par leur maison-mère en Chine, accentuant les craintes liées à l’espionnage et au contrôle des données sensibles. Cette approche vise à limiter toute infiltration présumée des infrastructures numériques américaines par des entités étrangères.

Mais peut-on vraiment priver des millions d’utilisateurs d’accès à des services populaires pour des raisons géopolitiques, sans preuve concrète d’espionnage ?

Pour Marvel Snap, cette situation met en évidence les risques liés à la dépendance envers une société-mère chinoise. Les tensions sino-américaines ne font que s’accentuer avec l’arrivée de Donald Trump au pouvoir et de son armée de petits soldats, pouvant taper un salut fasciste à la télévision dans le plus grand des calmes. D’autres applications et services pourraient également en payer le prix très bientôt.

Après trois jours d’indisponibilité, le jeu est de nouveau accessible aux joueurs américains grâce à un sursis de 75 jours accordé à ByteDance. Ce délai vise à permettre à la société chinoise de vendre ses opérations américaines à des investisseurs locaux, sous peine de nouvelles sanctions.

Second Dinner a réagi rapidement à cette crise, qualifiant l’événement de « surprise totale ». Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le studio a assuré travailler d’arrache-pied pour que le jeu reste disponible et a annoncé rechercher un nouvel éditeur afin d’éviter toute suspension future :

« Nous travaillons à ramener nos services en interne et à collaborer avec un nouvel éditeur. C’est le début d’une nouvelle ère pour Marvel Snap. » – (traduit par la rédaction)

L’avenir du jeu semble incertain et cette situation marque un tournant pour Second Dinner, qui cherche à se réinventer en réduisant sa dépendance à des éditeurs externes. Il est aussi désormais nécessaire pour les développeurs de diversifier leurs partenariats pour éviter de devenir des victimes collatérales de telles décisions politiques.