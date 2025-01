Les 4 Fantastiques débarquent dans la saison 1 de Marvel Rivals

Depuis son lancement spectaculaire, Marvel Rivals ne cesse de plaire et de convertir de nouveaux joueurs. Fédérant encore, à l’heure actuelle, quelque 350 000 joueurs en moyenne par jour, le hero shooter de NetEase s’installe confortablement comme nouveau roi du genre. Mais depuis son lancement le 5 décembre 2024, les joueurs n’avaient que peu de nouveautés à se mettre sous la dent avec la saison 0 hormis quelques skins sympathiques.

Teasée depuis quelques jours maintenant, la saison 1 est à nos portes avec son lot de nouvelles branches scénaristiques mais également avec de nouveaux héros.

Sobrement intitulée « Eternal night falls », cette saison 1 fera intervenir les 4 Fantastiques comme nouveaux personnages jouables face au Docteur Fatalis, allié pour l’occasion à Dracula. Les deux malandrins profitant de la disparition du Docteur Strange pour libérer sur New-York une horde de suceurs de sang. Le monde étant plongé dans de profondes ténèbres, les héros Marvel devront s’associer aux 4 Fantastiques pour prouver que la science peut bel et bien rivaliser avec l’occulte.

Bien évidemment cette trame scénaristique ne sera pas jouable, elle n’est qu’un prétexte pour amener de manière cohérente dans le roster les 4 scientifiques dotés de pouvoirs cosmiques. L’homme élastique Reed Richards, la blonde invisible Susan Storm, l’homme qui n’a jamais froid Johnny Storm et l’homme incassable Ben Grimm rejoindront tous les quatre les rangs déjà bien étoffés du roster de près de 30 héros.

Nous pouvons également supposer qu’au vu de la trame à suivre pour cette saison 1, des personnages liés à l’univers de la nuit éternelle et des vampires pourront bientôt faire leur apparition tel un certain Blade (déjà repéré dans les fichiers du jeu). Les capacités propres à chaque héros n’ayant pas encore été dévoilées de manière officielle, nous pouvons supposer que la torche aura un rôle de DPS, la chose de Tank, la femme invisible de Healer et Mister Fantastic celui de support. Mais ce qui est sûr, c’est que nous aurons bientôt réponses à nos questions.

La sortie de la saison 1 est attendue pour le 10 janvier dès 10h.