Test Marvel Rivals – Un hero-shooter qui vise juste

Marvel Rivals est arrivé ! Marvel Games et NetEase tentent à leur tour une incursion dans le monde prisé des hero-shooters. Alors sommes-nous en présence d’une simple copie du roi de la colline Overwatch ? Ou est-ce que Marvel Rivals arrive à rivaliser avec ses concurrents en proposant quelque chose de plus accessible ?

(Test de Marvel Rivals sur PlayStation 5 via une copie commerciale du jeu)

Un hero-shooter comme les autres ?

Des sa première saison, Marvel Rivals nous propose d’incarner pas moins de 33 héros de l’écurie Marvel. Certes le nombre est impressionnant et les possibilités tout autant. Tout comme dans un Overwatch, les classes sont prédéfinies : DPS, tank et healer. Les différents héros ont chacun leur rôle à tenir et le moins que l’on puisse dire en ce qui concerne nos premières parties c’est que les rôles sont tenus.

Chaque héros, en plus de sa classe, possède un niveau de difficulté. Plus le niveau est élevé, plus le héros en question est complexe à maîtriser. Les deux héros que nous avons le plus incarnés durant nos parties, le Soldat de l’Hiver et Starlord, sont dans la moyenne : des personnages rapides, infligeant pas mal de dégâts et efficaces une fois au cœur de la mêlée. Les plus complexes à maîtriser sont les héros devant se battre au plus proche de l’ennemi et demandant une bonne appréhension et anticipation comme Psylocke ou Iron Fist. Rien de bien neuf sous le soleil des hero-shooter mais l’aspect gestion des classes mis en relation avec les héros est des plus efficaces.

Des parties rapides et sans frustrations

À notre grand étonnement Marvel Rivals nous a piégé dans la toile du fameux « allez encore une petite ». Les parties s’enchaînent avec frénésie et chaque situation est différente. La maîtrise des héros y est pour beaucoup mais elle s’accompagne d’un élément de gameplay qui permet à chacun, bon comme moins bon, de s’illustrer sur le champs de bataille.

En effet, selon le héros que vous choisissez des associations vous seront proposées. Ces dernières permettent à votre équipe d’être soignée plus rapidement et fréquemment, de faire plus de dégâts, de profiter d’un bouclier… Les bénéfices de ces associations vous sont communiqués en début de partie lors du choix de votre héros. Cette notion d’association permet, par exemple, aux héros les plus faibles de pouvoir devenir plus puissants le temps d’un instant : Rocket Racoon peut grimper sur les épaules de Groot le temps d’une action, transformant l’arbre en véritable tourelle ambulante, et rendant ainsi son compagnon plus difficile à toucher.

Si votre équipe décide de jouer selon les règles de l’association les parties que vous jouerez deviendront plus vives, dynamiques et même simples. Dans Marvel Rivals nous avons été agréablement surpris par cette notion d’entraide volontaire qui rend tout de suite plus agréable vos parties. Et il n’est pas rare de voir l’issue d’une partie se renverser grâce à cet élément de gameplay ce qui rend les combats particulièrement grisants.

Les différents types d’objectifs à accomplir, tout comme les cartes disponibles, ne laissent sur le carreau aucun des héros que vous seriez susceptible de choisir pour vous lancer dans la mêlée. Verticalité, destruction des décors (et reconstruction grâce à Loki), passages dérobés… Les méthodes de jeu et stratégies sont nombreuses et les novices ne se sentiront pas lésés.

Marvel Rivals est à la portée de tous. Il y a un héros fait pour chaque joueur et à l’aise ou non manette en main, vous aurez une importance certaine pendant vos parties. Contrairement aux autres hero-shooter (Overwatch et Rainbow Six: Siege dans une autre mesure), le jeu de Marvel Games et NetEase ne se contente pas de proposer un large roster de personnages dans lequel la moitié sera inutile une fois incarnés. La découverte et l’entraide sont les maîtres mots qui ont rythmé nos parties.

Un jeu à la portée (économique) de tous

Contrairement à énormément de hero-shooters disponibles sur le marché, Marvel Rivals se démarque largement de ses pères sur de nombreux aspects et dans le paysage actuel, un peu de fraîcheur ne fait pas de mal !

Tout d’abord, le jeu du jour est entièrement gratuit. Comme Overwatch 2 nous direz-vous, mais dans Marvel Rivals l’entièreté du roster de 33 héros est disponible dès le début. Aucun euro à débourser, aucune mission in-game à accomplir, vous pouvez d’ores et déjà incarner le justicier de votre choix.

Le modèle économique du jeu consiste uniquement en l’achat d’items cosmétiques (le skin Guardians of the Galaxy vol. 3 pour Starlord, Mr Knight de la série Disney + pour Moon Knight…) et d’un Battle Pass vous donnant accès à des skins exclusifs mais aussi à des sprays et avatars de compte. Aucune des choses présentes dans la boutique ne transforme le jeu en un pay-to-win. Aucun cosmétique ne vous conférera de statistiques boostées ou autre avantage durant vos parties.

Si vous souhaitez dominer la partie il en ira de votre maîtrise des personnages et non de la taille de votre portefeuille ce qui est assez rare dans le paysage des free-to-play actuels. À force d’entraînement, la maîtrise de votre héros favoris sera également mise en avant à la fin de vos meilleures parties.

En l’état, Marvel Rivals est un solide concurrent aux hero-shooter actuels. Sa dimension économique et d’entraide lors des parties en font un free-to-play accessible qui permet au plus grand nombre de s’illustrer lors des combats. Accompagné d’un titanesque roster qui s’agrandira avec le temps, d’un gameplay solide, d’un mode scénarisé pour les plus motivés et d’une boutique de cosmétique (gratuite comme payante) pour les plus coquets d’entre vous, Marvel Rivals n’attend plus que vous !