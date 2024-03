Marvel Rivals – Un nouveau shooter héroïquement vôtre

Voilà presque deux ans que Blizzard fermait les portes du titan Overwatch, laissant la place à une refonte de ce dernier avec l’arrivée d’Overwatch 2. Nouveaux héros, nouvelles cartes, personnages et interface retravaillés, tout était fait pour maintenir le succès qu’a toujours su entretenir le titre américain. Mais Overwatch 2 fut rapidement critiqué pour ses nombreux bugs, l’occasion pour Marvel d’éditer Marvel Rivals, son propre shooter F2P à la sauce Overwatch dans l’univers de nos héros préférés !

Le projet Marvel Rivals, c’est l’occasion pour Marvel et la société chinoise NetEase de s’associer afin de donner naissance à un tout nouveau shooter en 6v6, avec la ferme intention de voir Spiderman et Groot s’affronter sur le même terrain de jeu. Croyez-le ou non, mais le Docteur Doom et son moi futur de l’an 2099 ont été engagés dans une bataille à l’issue de laquelle les univers sont entrés en collision, provoquant l’arrivée de personnages issus de tout le Multivers, désormais livrés au sein du même combat.

Marvel Rivals vantera l’avantage de permettre à chaque héros le déploiement de toutes ses capacités, afin que tous les personnages du titre puissent trouver une certaine singularité en combat. Les différentes cartes de ce nouveau shooter ont de toute manière été pensées pour être détruites ou remodelées à la guise des joueurs, l’occasion pour chaque héros de donner du fil à retordre à l’équipe adverse au cours des divers affrontement.

Chaque héros disposera de ses propres super-pouvoirs, et certains héros auront même la possibilité de s’allier afin de déclencher des attaques combinées destructrices. Le tout se déroulera au cœur de lieux bien connus du Multivers, à l’image d’Asgard ou du Tokyo de 2099, et nous sommes ainsi en droit de nous attendre à ce que nos héros s’affrontent sur les plaines du Wakanda ou dans les méandres du monde quantique.

Le premier trailer du jeu nous promet d’ores et déjà la présence de dix-neuf héros jouables, à savoir : Doctor Strange, Scarlet Witch, Iron Man, Luna Show, Punisher, Loki, Rocket Raccoon, Groot, Hulk, Spiderman, Magneto, Mantis, Peni Parker, Magik, Storm, Namor, Star Lord, Black Panther et Thor. Mais il est certain que ce nombre ne restera pas éternellement, puisque Marvel alimentera sans aucun doute son free-to-play en héros ou mécaniques.

Free-to-play compétitif oblige, les studios se doivent toujours d’innover et de proposer une foultitude de mises à jour afin de garder une communauté sous le coude. Système de saisons, cosmétiques, événements gratuits, tout est mis en place pour ne pas faire partir, mais il arrive que cela débouche sur du pay-to-win, chemin qu’il ne faudrait pas que Marvel Rivals emprunte.

En effet, la sphère vidéoludique est fortement touchée par ce phénomène, en particulier sur mobiles, et les studios concernés finissent par privilégier l’aspect financier aux détriments du plaisir des joueurs. Reste à espérer que la production de Marvel ne rejoigne pas la liste des pay-to-win, même si l’on sent tout de même venir le classique season pass et ses items à gogo.

Marvel Rivals proposera courant mai une bêta fermée, et pour l’heure le jeu n’est annoncé que sur PC, via Steam et l’Epic games store. Nous verrons par la suite si le titre profitera d’un export sur consoles, et s’il réussira ou non à détrôner la licence dont il vient tirer tous ses avantages. Héros, vilains, l’univers n’attend que vous.