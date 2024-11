Marvel Rivals fait le point avant son lancement

Le hero-shooter à la sauce Marvel de NetEase sortira le 6 décembre. Avant une sortie en grande pompe pour le free-to-play, les développeurs apportent quelques éclairages sur certains aspects de Marvel Rivals.

C’est par le biais d’une vidéo en compagnie de Guangguang, le directeur créatif du jeu, que nous sommes introduits à ce que sera Marvel Rivals à sa sortie. La roadmap proposée est simple et compte bien, de part son exhaustivité, déloger de la première marche des hero-shooter un certain Overwatch.

Le 6 décembre sera lancée la saison 0 dans laquelle nous découvrirons l’un des nombreux arcs narratifs prévus. Intitulée « Doom’s Rise », cette saison mettra sur le devant de la scène le diabolique et fripon Docteur Fatalis confronté à son variant nettement plus sympathique de l’univers 2099. C’est par le biais de cette ouverture « multiverselle » que les héros de l’écurie Marvel se rencontreront et s’affronteront dans des combats qui s’annoncent dynamiques et tactiques.

La saison 0 du jeu permettra aux joueurs de se familiariser avec le gameplay et sera également l’occasion pour les équipes de développement de pallier les différentes coquilles que les joueurs pourront repérer lors de leurs premières parties. Cette saison 0 sera un rapide baptême du feu, la saison 1 du jeu sera déployée moins d’un mois après le lancement de Marvel Rivals à savoir début 2025.

Dès l’ouverture du jeu, un total de 33 personnages sera disponible. Vous pourrez alors à l’envie jouer du fusil d’assaut avec le Winter Soldier, chausser le Walkman de Star-Lord ou encore épauler le bouclier du boy scout Captain America. L’ensemble du roster sera entièrement gratuit dès le lancement et il en sera de même pour les prochains héros ajoutés au fil des saisons.

Les saisons seront également le moyen d’obtenir de nouveaux objets cosmétiques pour nos héros par le biais d’un battle pass qui sera réinitialisé à chaque saison. L’accent est mis sur la dimension free-to-play du soft, de ce fait aucun des objets acquis dans le battle pass, qu’il soit payant ou gratuit, ne transformera le jeu en pay-to-win. NetEase tente donc de créer une expérience la moins frustrante possible, basant l’intégralité de son gameplay sur la maîtrise de ses héros.