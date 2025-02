Loducene – Une appli de dating pour choisir votre prochain jeu

Le Steam Neo Fest, avec ses 2155 démos, en est une preuve supplémentaire : il est désormais impossible de se retrouver dans la jungle des sorties jeux vidéo. Comment à accéder à cette pépite de gameplay qui, de plus, correspond tout à fait à la niche qui est la nôtre si le studio n’a pas la force de frappe marketing lui permettant de se faire remarquer dans la nuée des sorties ? C’est là que veut intervenir Ludocene.

L’application est une sorte d’hybride surprenant mêlant deckbuilding et dating app à la Tinder. Les équipes derrière Ludocene ont créé des cartes qui représentent un grand nombre de jeux vidéo : une « photo d’identité », un très court résumé, quelques tags (genre, machine…) ainsi qu’un lien vers un trailer et même les meilleures offres disponibles dans les principales boutiques en lignes.

Comme dans une application de rencontre, on « swipe » en haut pour éliminer un jeu ou en bas pour l’ajouter à son deck. Plus on swipe, plus on affine notre profile de joueur qui sera utilisé afin de nous faire des recommandations personnalisées.

Et c’est là que Ludocene montre sa spécificité, car contrairement aux recommandations Steam (qui font un peu le même boulot que ce que nous décrivons jusque-là), les associations entre les différents titres sont suggérées par un groupe d’experts reconnus de l’industrie, piochés chez Kotaku, Polygon, Eurogamer, Rock Paper Shotgun, Wholesome Games, Panic, Edge… On peut imaginer que les liens entre les jeux ne seront pas juste tissés parce que les titres possèdent un nombre minimum de « tags » en commun.

À l’heure ou l’IA est le « buzzword » qui semble être la condition sine qua non pour monter un projet, Ludocene veut aller à rebours de cette stratégie parfois un peu morbide, et affiche l’ambition de remettre de l’humain au cœur de la machine.

Si le projet vous intéresse, car ce n’est à l’heure actuelle encore qu’un projet, sachez qu’il a besoin de vous : la petite équipe de développeurs derrière Ludocene cherche actuellement à boucler son financement via Kickstarter. Au moment où nous écrivons ces lignes, le projet est financé à environ 30% de son objectif, et il lui reste 16 jours pour convaincre.