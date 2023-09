Les Razmoket – Retour vers le passé

Le dessin-animé bien connu signé Nickelodeon aura droit à une nouvelle adaptation vidéoludique. « Qui s’en occupe », demanderez-vous ? Eh bien non, bien que l’on aurait pu s’y attendre au vu de tout ce qui vient d’être annoncé récemment (Inspecteur Gadget, Totally Spies…), Microid n’est pas sur le coup… Ce sera plutôt au tour de The Mix Games et Wallride de puiser dans l’un de ces univers qui a sans doute accompagné votre enfance.

Et ce futur jeu (Rugrats: Adventures in Gameland pour l’intitulé anglais), qui semble-t-il sortira en édition physique, empruntera la voie de l’hommage à l’ère 8-bits en optant tout logiquement pour un style rétro bien senti. Que ceux qui sont frileux de cette esthétique d’une autre époque se rassurent : il y aura la possibilité de passer à une forme beaucoup plus modernisée. Une possibilité qui rappellera peut-être, dans une certaine mesure, le remake d’Alex Kidd, qui mettait en effet la version originale du jeu à disposition de ceux désireux de replonger dans la nostalgie.

Au regard de la petite vidéo diffusée en guise de présentation, l’expérience offerte s’annonce bien sympathique, et semble même plus pertinente dans son apparence empruntée aux jeux d’époque. En tout cas, nous, on n’y est pas indifférents, qui semble être plus percutante, plus séante au genre du jeu, soit un jeu de plate-forme en 2D.

Toujours est-il que dans cet Adventures in Gameland, le joueur pourra incarner au choix les héros qui ont fait l’identité de l’œuvre animée : Tommy, Chukie, Lil et Phil. Et il sera même permis d’en faire s’entrecroiser certains avec un mode coopératif… Donc, c’est seul ou accompagné que l’on pourra naviguer dans la fameuse maison de Tommy que les enfants ont réussi à transformer dans leur esprits par le pouvoir de l’imagination. Se croyant donc dans un jeu vidéo – belle mise en abyme (enfin presque) -, les bambins enchaîneront les sauts, traverseront les obstacles, récolteront divers objets et guideront le fan vers des choses bien connues, en lui servant notamment quelques caméos.

On vous laissera prendre connaissance de tout cela avec le trailer, juste après avoir évoqué la petite surprise que l’on nous a réservée à l’occasion de cette future apparition, dont on ignore d’ailleurs encore la date, si ce n’est un vague 2024. C’est que Wallride pousse en effet le concept du rétro à son paroxysme en servant, en plus des supports actuels (consoles et PC), une machine aujourd’hui éteinte et qui a servi d’inspiration : la NES. Une initiative que le studio avait notamment prise avec un autre de ces titres, le beat’em all Jay and Silent Bob: Mall Brawl sorti en 2021.

Comme quoi, les consoles du passé ne sont pas mortes, pas totalement. On l’a vu il y a quelques mois avec une nouvelle sortie Game Boy, on le voit aujourd’hui avec la NES. À croire, qu’il y aura toujours un développeur, amoureux des productions du passé, pour rendre un hommage à l’âge d’or du jeu vidéo !