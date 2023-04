Totally Spies et l’Inspecteur Gadget – Microids continue de titiller les nostalgiques

Déjà à l’œuvre sur un grand nombre de licences cultes, Microids n’en a définitivement pas fini de flirter avec la nostalgie. Il y a quelques semaines déjà, l’éditeur venait à nous avec une annonce de choix : Cobra, l’anime des années 80, aura droit à une nouvelle adaptation vidéoludique. Et voilà que tout récemment, et sur un espace de temps réduit, deux nouveaux titres s’inscrivant dans cette sorte de mouvance viennent d’entrer sur le devant de la scène.

Et Microids continue sur sa lancée

Le premier de ces titres, c’est Totally Spies. Microids va donc tenter de donner une nouvelle chance à la série des années 2000 de briller dans le domaine du jeu vidéo. Jusqu’à présent, on ne peut pas dire que la réception des précédentes tentatives fut particulièrement concluante. Des initiatives qui servaient avant tout à surfer sur la vague de succès engendré par le célèbre dessin animé. Aura-t-on quelque chose de plus qualitatif ? Présentement, il est impossible d’en dire le moindre petit mot. Et pour cause, aucune image n’a pour l’instant filtré. À vrai dire, avec cette révélation, on ne se contentera que d’une fenêtre de sortie arrêtée à 2024. Une année de grâce pour la franchise ? Car elle marquera également son retour à la télévision. Ainsi, moins qu’une volonté de satisfaire le fan inconditionnel, ce nouveau jeu apparaît plutôt comme un outil de promotion qu’autre chose.

Quant au second jeu annoncé (développé par Smart Tale Games), il est là aussi question d’un dessin animé, lequel, vous en conviendrez sûrement, jouit d’une aura beaucoup plus grande que celui susmentionné : l’Inspecteur Gadget. Contrairement à Totally Spies, qui empruntera apparemment la forme d’un jeu d’action, ce dernier sera plutôt à destination des amateurs de party game. Envoyant logiquement le joueur dans la peau du personnage culte, Microids nous proposera, avec ce Mad Time Party d’arpenter Métroville afin de déjouer les plans de l’infâme Docteur Gang. Pour cela, Gadget devra aller récolter l’aide de ses ancêtre qui ont été propulsés dans son époque grâce à une machine à remonter dans le temps.

Les différentes rencontres qui nous attendent prendront alors la forme de divers mini-jeux. Et, comme de coutume pour ce genre de jeu, il sera bien question d’un mode multijoueur (en local ou en ligne). De quoi passer un moment à plusieurs sous le signe du fun ? On verra lorsqu’il sortira à l’automne de cette année 2023. Toujours est-il que visuellement parlant, ça laisse un peu septique. Certes, on a bien une patte artistique cartoonesque, cependant tout cela à l’air actuellement vide…

La nostalgie, un bon parti ?

Avec toutes ces nouvelles adaptations, Microids attire évidemment l’attention. Seulement, ce n’est pas sans interroger non plus. Est-ce réellement pertinent de s’aventurer sur ce terrain ? La nostalgie s’avérera-t-elle payante ? Une chose est sûre, toutes ces productions ne parleront pas forcément à tout le monde. Rien qu’avec Totally Spies, on ressent une sorte de doute quant à la viabilité du projet. La licence est-elle véritablement porteuse ?

Ensuite, l’autre problème avec ces initiatives réside dans le traitement que l’on en fait. Retournons dans le passé pour l’exemple. Fin 2021, un jeu Marsupilami sortait sur consoles et PC. Et comme le soulignait notre critique à l’époque, le jeu était loin d’être mauvais. Toutefois, il ne se démarquait nullement de toutes les sortes de platformer déjà existants. L’histoire, l’originalité de son univers auraient probablement pu le sortir de cet écueil, mais il n’en fut rien. Par conséquent, difficile de ne pas voir une exploitation opportuniste de la licence qu’autre chose. Mais si cela n’est pas peut-être pas toujours le cas, il faut tout de même rester à l’affût quant à ce que l’on tendra à nous offrir en termes de gameplay. On se rappellera entre autres de la pauvreté d’Asterix et Obélix: Baffons les tous que pointaient les différents avis d’alors.

Quoiqu’il en soit, pour le meilleur ou pour le pire, le temps est véritablement aux adaptations pour Microids. Et, si l’on se fie à notre instinct, il y a peu de chances que l’éditeur français s’arrête en si bon chemin. Qu’espérer après ces nouvelles annonces ? Une énième adaptation de dessin animé ? ou peut-être une bande dessinée ?