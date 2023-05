Batty Zapella et Dango Dash disponibles – La Game Boy de retour !

« Les anciennes machines ne meurent jamais ! », tel pourrait être l’adage de la Mega Drive, la NES et de la Game Boy. En effet, à l’aide du travail acharné d’une communauté et de développeurs passionnés, ces consoles disposent d’un catalogue qui ne cesse d’être étayé grâce au phénomène communément appelé « homebrew ». Désormais, c’est sur l’éternelle portable de Nintendo que le projecteur est braqué en raison des sorties de Batty Zapella et Dango Dash, 2 propositions qui démontrent que le temps n’est pas synonyme d’érosion pour tout le monde !

Concernant le premier jeu cité, celui-ci est défini par ses concepteurs comme une comédie horrifique en point and click. Après avoir présenté une démo il y a quelques mois, voilà que le studio Dallasien RetroRoomgames nous livre un trailer affreusement court et fascinant à la fois tout en annonçant la sortie de leur bébé, disponible à l’achat via leur site officiel. Sobre, celui-ci dispose d’une présentation succincte de l’œuvre tout en vous permettant d’effectuer une commande en ligne. Le scénario tourne autour d’une héroïne qui compte bien sauver sa famille tout en expulsant de vils fantômes qui se sont installés dans la maison ! Secrets, arcanes, découvertes, un zeste d’érotisme et résolution d’énigmes sont donc prévus au menu.

Si vous êtes à la recherche d’un jeu d’horreur fun et décalé, Batty Zapella étanchera votre soif de nostalgie. Parcourez les zones de la maison, découvrez des mystères et résolvez des énigmes. Cela marque aussi le début d’une nouvelle icône de l’horreur : Batty Zapella. Elle vous donnera du fil à retordre mais vous allez adorer ça !

34 années après le lancement de la Game Boy et 20 ans après la fin de production de celle-ci, l’exploit des petites mains de « Big D » est de taille ! Reste le problème épineux du prix, à savoir 44,99$ en complet (comprendre par-là avec boîtier et notice, comme au bon vieux temps) ou 24,99$ pour la cartouche seule. Oui, « la nostalgie a un prix ».

Ugly Batty et Dango : faites !

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, nous sommes heureux d’apprendre que Incube8 Games, une firme coutumière du développement sur Game Boy, annonce que son plateformer Dango Dash est également en vente et il faut reconnaître que sa bande-annonce donne sacrément envie ! Seul hic : seule l’édition « color » permettra de lire la cartouche. De plus, il faudra cette fois-ci débourser 59,99$ (quand même) pour disposer de la version complète, 39,99$ pour la cartouche seule (gloups) et 9,99$ pour la ROM. On le répète une nouvelle fois : ça pique et même si notre hype est à son comble, il faut que la lucidité soit de mise. Si nous étions déjà froissés par la flambée liée au retrogaming, que faire si le homebrew emprunte le même chemin ? Sommes-nous condamnés à vider notre petit porte-monnaie, encore et encore ?

Quoi qu’il en soit, en dépit de nos réticences purement pécuniaires, il va sans dire que les créateurs ont parfaitement saisi l’esprit qui animait les produits de la Game Boy en parant ce Dango Dash de couleurs criardes comme nous les aimons, et d’un level design somme toute classique mais efficace en plus d’un univers tout mignon qui fait mouche.

Dango Dash est un jeu d’aventure et de plate-forme qui combine action intense et histoire attachante sur le fait de grandir et de se battre pour ce en quoi vous croyez. Aidez Dango dans sa quête afin de sauver son village et de défaire le méchant clan Ninja Hanami qui menace la paix.

En tout cas, libre à vous de dégainer ou non votre carte bancaire pour goûter les saveurs d’antan, tout en vous questionnant sur le bien-fondé de cette explosion des coûts !

En tout état de cause, une actualité relative à la Game Boy, ça en jette, non ?