Goodboy Galaxy – de l’inédit… sur GameBoy Advance

Les effets de mode ne vous fascinent-ils pas ? Nous, on les adore. N’est-ce pas grisant de les voir se bousculer les uns après les autres avant de s’éteindre comme un amour d’été, la mode des handspinners ou la présence d’Éric Zemmour dans les listes électorales (en espérant que ça reste une blague de mauvais goût) ? Naturellement, pur produit de cette société d’hyper-consommation, le jeu vidéo répond à l’appel des tendances, un point que son histoire confirme avec l’émergence de genre saturant le marché avant de ne garder que les fans les plus fervents (on observe actuellement pareille mouvance avec les battle royale).

Enfin, ça, c’est pour les modes “mainstream” mais, dieu merci, tout le monde n’écoute pas la même musique ni ne regarde les mêmes séries Netflix (vous écoutez de la K-pop, vous ?) ! En parallèle de ces tendances évolue une myriade de mouvements plus ou moins secrets répondant à diverses demandes. Si on pense notamment les jeux “olé-olé” dont l’éditeur PQube avait fait son fond de commerce, nous rangeons ici aussi les mouvances plus nostalgiques, celles qui font leur beurre à coup de gros pixels et de musiques chiptunes, là où nous retrouverons bientôt Goodboy Galaxy.

Cool, mais c’est quoi ? Ce n’est rien de plus que le premier jeu GameBoy Advance commercialisé depuis près de 13 ans. Oui, curieux défi que celui de ces deux passionnés qui ont décidé de redonner un souffle de vie à la portable de Big N avec un soft original mais une idée qui a séduit puisque, en à peine 24h, sa campagne Kickstarter fut un succès. Et on parle quand même d’une belle somme puisque le projet a triplé la somme initialement demandée, une somme suffisante pour lui assurer une sortie sur Switch et PC (de quoi rassurer les joueurs ne retrouvant pas leurs vieilles GBA).

Ah, vous demandiez en terme d’expérience ? Pour reprendre les mots de ses créateurs, Goodboy Galaxy est un “Metroid plus mignon”. Comprenez par là qu’il s’agit d’un action-platformer classique dans lequel vous incarnez un doggo équipé d’une armure avec des canons. Pas très original on en conviendra mais ça n’a jamais empêché FIFA, COD ou de nombreux RPG japonais de trouver un public, hein ? Vous incarnez donc Maxwell, un chien parti dans l’espace à la recherche de solutions pour sauver sa planète niche d’une catastrophe écologique… Mignon ? Oui enfin, dans Metroid, Samus ne fond pas dans les cuves d’acide…

Bref, autant reconnaître que comme plus d’un millier de contributeurs, nous sommes nous-mêmes sous le charme et avons hâte de découvrir ce nouveau petit projet, en espérant qu’il fasse des petits. Que pensez-vous de Goodboy Galaxy ? Pensez-vous que de tels projets peuvent relancer de vieilles machines ? Quels anciens supports aimeriez-vous revoir prendre vie ? Ce projet amateur (mais pas vraiment) devrait apparaître sur GameBoy Advance, Nintendo Switch et PC. Notez qu’une démo existe et qu’elle est même dispo en français.