Les Fourmis – Bientôt le départ en colonie avec Microids

Qu’on aime ou qu’on n’aime pas Bernard Werber, difficile de ne pas reconnaître l’importance de son oeuvre dans la littérature française contemporaine. A mi-chemin entre la science-fiction, le conte philosophique et l’étude sociologique, l’auteur a su se créer un vrai réseau de lecteurs au fil des années, notamment grâce à son premier roman, Les Fourmis, qui a connu un succès fulgurant en 1991.

Et après plusieurs adaptations en bande dessinée ou au cinéma notamment (Fourmiz, de Dreamworks est largement inspiré de la trilogie), le studio Microids vient d’annoncer la sortie prochaine d’un jeu vidéo basé sur le roman de Bernard Werber. Sobrement intitulé Les Fourmis, le jeu est prévu pour 2024, sur consoles et PC, sans plus d’informations pour le moment.

Il proposera d’incarner une fourmi, la 103 683éme de sa fourmilière dans sa quête de lieux plus propices au développement de sa colonie. Il faut dire qu’entre les mouvements humains, les conditions climatiques et les autres animaux, la vie d’insecte n’a rien d’une partie de plaisir.

Les rochelais du studio Tower Five promettent une vraie expérience marquée du sceau de l’immersion, mêlant stratégie, action mais également moments d’exploration. Développé sous Unreal Engine 5, Les Fourmis devrait parfois être proche du photoréalisme, et c’est tant mieux. Le livre de Werber, bien que très romancé, est souvent précis sur les décors et les modes de vie des insectes, et il aurait été dommage de choisir une direction artistique non réaliste.

Attendez-vous à de nombreuses rencontres dans le futur jeu de Microids, décidément très actif en ce moment. La faune et la flore de la forêt francilienne devraient être bien développées et les cycles jour/nuit et saisons seront au centre du gameplay. A vous de bien les gérer pour remporter des batailles importantes pour l’avenir de votre colonie. A moins que vous ne fassiez le choix de la diplomatie ?

Au vu du premier trailer, s’il est vrai que la patte graphique promet quelques superbes plans, il est toutefois difficile d’imaginer de quelle manière il faudra gérer notre colonie de fourmis pour remporter des batailles stratégiques et la faire prospérer dans le monde de l’infiniment petit.

On attendra donc la suite de la communication autour des Fourmis pour en savoir plus. Car si le thème général et le matricule 103 683 seront familiers aux lecteurs de Werber, on est en droit de se demander si le jeu nous amènera également à la rencontre des humains, toujours au centre de la pensée de l’auteur et part importante du roman. Werber ne sera-t’il qu’un prétexte, ou Les Fourmis sera-t-il une véritable adaptation ?