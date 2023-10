Goldorak – La bande-annonce de Gameplay : Rétro-Trailer !

Microids a publié il y a quelques heure une bande-annonce complète présentant le gameplay du très attendu jeu tiré des aventures de Goldorak. Sous-titré « Le Festin des Loups », le jeu permettra de prendre les commandes du « merveilleux robot de lumière et d’acier » (selon les paroles du générique d’Enrique, le tout premier opening en français) pour rejouer le scénario du dessin animé.

On y découvre les deux éléments principaux de gameplay : d’abord le combat au sol, façon beat’em all, avec Goldorak dans sa forme robot, affrontant les Golgoths (robots-monstres pilotés à distance) et autres Antéraks (qui embarquent, eux, un pilote), mais aussi en vol, à bord de la soucoupe porteuse ; le jeu adopte alors des mécaniques de shoot’em up en 3D vue de derrière (le classique Space Harrier). Mais ce n’est pas tout, puisqu’on aura aussi l’occasion de piloter l’OVTerre, la soucoupe d’Alcor, pour des phases de shoot’em up plus habituelles en vue de dessus avec un défilement horizontal et des pluies de bullets.

Toutes les armes cultissimes seront utilisables, du Cornofulgure au Retrolazer en passant par les Clavicogyres et autres Fulguropoing, et celles-ci annoncées vocalement dans le jeu lors de leur lancement, comme dans la série animée (le saviez-vous : c’est un rituel hérité des combats de catch !). On reconnaît aussi certains des ennemis les plus emblématiques de Goldorak : Le Gogoth 2 (Goru Goru en V.O.), le Golgoth 6 (Damu Damu) ou encore la Soucoupe Amirale d’Hydargos…

Si on reste très enthousiastes après le visionnage de cette bande-annonce, ne nous y trompons pas, Goldorak : Le Festin des Loups reste un jeu AA, une catégorie qui transparaît assez évidemment dans son look et sa technique. Cependant, les fans de la série animée originale, habitués à une animation dont les images par seconde se comptent sur les doigts d’une seule main, ne devraient pas être trop regardant de ce point de vue !

Goldorak Le Festin des Loups sort le 14 novembre dans différentes éditions d’ores et déjà en précommande, dont une « Deluxe Numérique » incluant un niveau supplémentaire et des skins, et une grosse édition collector avec une belle figurine, un mini art-book et d’autres goodies (pour 300€, tout de même…).