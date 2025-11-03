League of Legends – Le trophée des EMEA Masters de retour chez la Karmine Corp

Trois fois, c’est la bonne : une structure française retrouve (enfin) le trophée des EMEA Masters. Ce dimanche se jouait à la Paris Games Week la finale des EMEA Masters, le championnat international qui oppose les différentes ligues régionales de League of Legends européennes. Elle opposait l’équipe Los Heretics à la Karmine Corp Blue. Le résultat est sans appel, c’est un 3 – 0 pour la Karmine.

C’était une belle finale qui s’est jouée, avec autant de belles histoires à raconter derrière. Si le résultat laisse penser qu’il s’agissait d’une rencontre à sens unique, il n’en est rien. En réalité, les parties ont été très serrées, avec Los Heretics qui a su prendre le dessus en début de rencontre plusieurs fois.

C’est la cohésion des joueurs Karmine Corp Blue qui leur a permis de remonter au score, pour finalement prendre le dessus et l’emporter à chaque fois. Après deux années blanches, la Karmine Corp remet donc enfin la main sur le trophée, pour la première fois, sans ses joueurs historiques.

Les EMEA Masters : un territoire français ?

Cette finale avait un goût spécial. Les joueurs de la Karmine Corp Blue ont pu jouer à domicile, devant leur public, avec l’objectif de ramener le trophée dans le giron de la LFL, ligue française de League of Legends. C’est la ligue qui, historiquement a le plus dominé, avec sept trophées remportés par la ligue française.

Cependant, depuis le début de l’année, une équipe provenant d’une autre ligue menait la danse dans ce tournoi saisonnier. Los Ratones, une équipe venue tout droit de NLC, montée par le streamer Caedrel a, à deux reprises, gagné le trophée cette année.

Une perte de domination française liée, notamment, à une montée de plusieurs grands talents vers le LEC, relançant un cycle en LFL, avec des talents en début de formation. Derrière cette perte de vitesse, difficile de ne pas voir également la conséquence directe du changement de priorité pour la Karmine Corp.

C’est que, la domination des EMEA Masters est peut-être française, mais elle existe surtout grâce à la Karmine Corp, qui, avant dimanche, n’avait pas moins de quatre titres déjà attachés à sa ceinture, dont trois obtenus d’affilée entre 2021 et 2022. La Karmine Corp était alors et reste encore à ce jour l’équipe qui domine l’histoire de la compétition.

Sauf qu’entre temps, la structure a acquis une place en LEC, et que les priorités des dirigeants ont évidemment changé. L’équipe de LFL est devenue un moyen de former, de permettre à de jeunes joueurs de se développer pour ensuite, peut-être, pouvoir accéder à une équipe en LEC.

Bien entendu, les jeunes pépites sélectionnées ont la volonté d’offrir de belles performances, cependant ces jeunes ne disposent pas de l’expérience des joueurs recrutés par d’autres structures qui voient la victoire dans ces ligues régionales comme une fin en soi. En résulte une équipe plus hésitante, qui a beaucoup à apprendre, et qui n’avait pas, avant cette édition, atteint la finale des EMEA Masters depuis 2023.

C’est une finale d’autant plus émouvante pour les fans de la structure qu’il s’agit très probablement de la dernière fois que ces joueurs joueront ensemble. Cette forme de l’équipe, composée de Volodymyr « Maynter » Sorokin, Johnny « Yukino » Dang, Seo « SlowQ » Ye-bit, Thomas « 3XA » Foucou et Kim « Piero » Jung-Hun, devrait vraisemblablement se séparer après cette ultime finale.

C’est bien le lot d’une académie efficace : les joueurs prendront leur envol, certains très probablement dans des projets LEC. En réalité, cela signifie donc que quoi qu’il arrive, ces joueurs se retrouveront donc rivaux dès la rentrée prochaine.

Un combat d’académies pour une place en LEC

Ces EMEA Masters avaient un enjeu différent : pour la première fois, la compétition offrait un sésame à l’équipe qui l’emportait. Plus qu’un trophée et des accolades, l’équipe qui remportait cette finale s’offrait une place auprès des plus grandes équipes européennes pour le premier tournoi de l’année du LEC, le LEC Versus.

Il y a un petit problème cependant, que Riot Games, ayant imaginé à la hâte ce nouveau système, n’avait pas forcément prévu. Puisque ce sont deux équipes académiques qui s’affrontaient lors de cette finale, il est évident qu’une des deux structures allait se retrouver avec un beau conflit d’intérêt, puisqu’elle aurait deux équipes en lice dans la même compétition l’année prochaine.

Suite à cette victoire, ce sont donc bien deux équipes soutenues par le Blue Wall qui seront rivales dans la compétition. Cependant, difficile de savoir à quoi s’attendre : l’une des principales critiques de ce nouveau système, c’est que les équipes changent le plus souvent de joueurs pendant l’hiver, elles n’ont donc plus le même visage.

Si Karmine Corp Blue a bien montré un niveau qui pourrait venir titiller certaines équipes du LEC ce dimanche, difficile de savoir quoi attendre de la prochaine version pressentie de l’équipe. Il est certain que les jeunes joueurs pressentis pour reprendre les places encore chaudes de Maynter et 3XA notamment auront un lourd héritage à honorer.