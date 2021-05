Knockout City – Lancement en fanfare avec période gratuite et événements

Si vous êtes amateurs de parties de balle au prisonnier, de combats stratégiques en équipe et, dans une moindre mesure, de Ben Stiller en costume en lycra, il y a fort à parier que vous attendez de pied ferme la dernière expérience d’Electronic Arts. Nous parlons bien sûr de Knockout City, le jeu de dodgeball multijoueur en ligne survolté qui a fait sa première apparition en début d’année. Maintenant, nous ne sommes qu’à une poignée de jours du lancement du jeu et vous allez peut-être manquer d’arguments pour convaincre vos amis de plonger avec vous dans la bataille, alors voilà de quoi vous aider à les séduire.

Pour le lancement du fruit de leur partenariat, EA et Velan Studios annoncent un départ en fanfare pour les joueurs avec une période festive sous le signe de la gratuité. En effet, dès le lancement et sur une durée de dix jours (en gros, du 21 au 30 mai), le jeu sera intégralement jouable, que vous soyez sur PC, Switch, PS4 ou Xbox One. Un choix des plus malins pour le coup parce qu’il n’est pas évident de convaincre des joueurs d’acheter un jeu multijoueur inconnu et payant alors que le choix est pléthore et souvent gratuit… Alors ne parlons même pas de l’idée de convaincre d’autres personnes de le faire…

Naturellement, une célébration ne serait rien sans de quoi grignoter et de quoi s’occuper… Pour éviter de blaser des gens en prévoyant le menu, les responsables de l’opération com’ ne s’occuperont pas de la bouffe, mais prévoiront un événement par jour, de quoi motiver la naissance d’une communauté et lui offrir l’opportunité de rencontrer et de discuter avec les développeurs du jeu. Chaque jour de ce “Block Party” vous offrira de vous mesurer aux développeurs, de prendre part à des tournois régionaux et de remporter des émotes, moqueries et divers objets cosmétiques.

Voilà, maintenant, vous avez une meilleure idée de ce qui vous attend au lancement de Knockout City. Le titre d’EA Games et Velan sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 21 mai. Ajoutons enfin pour les joueurs Xbox que le jeu sera inclus dans l’offre Xbox Game Pass (il ne coûtera donc pas les 20 euros et devrait comprendre les cadeaux offerts aux premiers acheteurs). Maintenant, la balle est dans votre camp !