Kingdom Hearts – La série approche d’une sortie PC

Être amateur de jeux japonais sur PC, ce n’est pas toujours simple. Si beaucoup de jeux de combat inspirés d’animes ou de jeux de rôle à la Tales of ou Final Fantasy finissent par arriver sur le support, pour les autres gros titres, c’est loin d’être toujours le cas. Qu’en est-il de Kingdom Hearts, du coup ?

Si on pourrait profiter de l’occasion pour rappeler que des options comme le PlayStation Now permettent de jouer à des jeux exclusifs consoles sur ordinateurs et de manière légale, on sera nombreux à reconnaître que la solution n’est ni populaire ni en accord avec ceux qui préfèrent acheter leurs jeux, même en dématérialisé… Bref, vous qui vous sentez laissé pour compte, aujourd’hui est un grand jour puisqu’il vous annonce l’arrivée de la série Kingdom Hearts sur PC.

Qui de mieux que Square Enix pour nous communiquer cette nouvelle ? Et quel panache ! C’est par le biais d’une vidéo qui rappelle tout ce que cette série a à offrir que l’éditeur nous annonce la bonne nouvelle et cimente son partenariat avec Epic Games… Oui, vous l’aurez compris, c’est maintenant que vient la carotte… Si dès que le titre est apparu à vos yeux, votre cerveau a fait une place à l’espoir d’ajouter les titres de cette série à votre collection Steam, on est au regret de vous annoncer une mauvaise nouvelle.

Effectivement, Epic a été choisi pour accueillir et proposer cette saga aux gamers “Master Race”, et ajoute par la même occasion une poignée de titres illustres à sa liste d’exclusivités. Naturellement, il s’agit bien des quatre jeux/compilations déjà disponibles sur les consoles de Sony. Cela inclut évidemment Kingdom Heart HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue et Kingdom Hearts III + Re Mind. Seule surprise de cette liste, on retrouvera également avec cette série le jeu de rythme plus récemment apparu sur Nintendo Switch et PlayStation 4 : Kingdom Hearts: Melody of Memory. Tout ce beau monde devrait faire son apparition sur l’Epic Games Store le 30 mars et chacun de ces titres coûtera 60€ (à l’exception du premier : 50€).

Voilà, vous savez tout. Très franchement, on ne cache pas notre surprise de voir apparaître des prix aussi élevés aux côtés de ces galettes sorties il y a pourtant un moment sur consoles… On a du mal à croire que ce prix aide à convaincre les joueurs de Fortnite à acheter les titres en question… Ceci dit, ça ne change rien à la nouvelle, la légendaire saga Kingdom Hearts sera disponible sur PC dès le 30 mars.