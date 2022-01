Kingdom Hearts – La date de sortie sur Nintendo Switch révélée

C’est en octobre dernier que Masahiro Sakurai a exaucé bon nombre de prières en révélant l’identité du personnage qui fermait le conséquent roster de Super Smash Bros. Ultimate : le célèbre héros de Kingdom Hearts, Sora. Mais le père de la célèbre licence ne s’est pas limité à cette annonce, comme on dit un miracle ne vient pas tout seul et a donc annoncé dans la foulée que Kingdom Hearts allait débarquer sur la Nintendo Switch.

Récemment portée sur Xbox One et PC, une date a enfin été communiquée pour cet énième portage attendu par beaucoup de fans de la licence. C’est donc à partir du 10 février 2022 que les portes du Nintendo E-Shop s’ouvriront pour Kingdom Hearts.

C’est donc pas moins de neufs jeux regroupés en plusieurs compilations dont Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III + Re Mind qui s’ajoutent au catalogue de la Nintendo Switch. Évidemment puisqu’il s’agit de toujours plus capitaliser sur les licences qui fonctionnent, Square Enix propose également un gigantesque pack regroupant tous les épisodes, Kingdom Hearts: Integrum Masterpiece pour la sublime somme de 79,99€ (prix de lancement).

Même si cette arrivée peut ravir certains fans, d’autres seront sûrement déçus d’apprendre que les jeux ne seront disponibles qu’au travers du cloud et donc le besoin constant d’être connecté à internet pour jouer. Cela ne semble pas très pratique pour une console qui se veut aussi portative. Même si l’on peut comprendre ce choix surtout où le dématérialisé prend de plus en plus de place dans l’industrie, la qualité et les prix ne suivent pas forcément notamment lorsque l’on pense que la moitié des compilations sont des jeux PS2 et PS3 qui pourrait tout à fait tenir sur une cartouche. Trois démos sont d’ores et déjà disponibles sur le Nintendo E-Shop pour vous puissiez vous faire votre propre avis sur la question.

Sorti pour la première fois en 2002, la licence s’apprête à fêter ses vingt ans cette année. C’est via les réseaux sociaux et notamment par Twitter que Kingdom Hearts a annoncé un événement pour célébrer cet anniversaire qui aura lieu le 10 avril à Tokyo. Cet événement se composera d’un mini-concert, d’un espace de discussion et d’une foire aux questions avec l’équipe de développement. Nous retenons « et bien plus » qui attise forcément notre curiosité et qui nous amène à réfléchir sur le sens caché comme un potentiel projet spécial ?