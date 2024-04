Kena Bridge of Spirit en route pour une sortie sur Xbox

Les sorties d’exclusivité (ex-exclusivités, désormais) (vous avez remarqué comme c’est difficile à prononcer, « ex-exclusivités »… ?!) Xbox sur PlayStation ont fait beaucoup parler : Grounded, Hi-Fi Rush et Sea of Thieves sont désormais jouables sur les consoles concurrentes. L’annonce de la sortie de Kena sur Xbox fera-t-elle se demander aux YouTubeurs si c’est « la fin de PlayStation » ?

Nous n’en sommes pas encore là, de toutes façons, le jeu n’ayant pas été officiellement annoncé. Cependant, le titre a été évalué par l’ERSB (Entertainment Software Rating Board, qui accorde aux jeux l’équivalent américain de nos PEGI) dans sa version Xbox Series. L’annonce de cette sortie devrait donc se faire de façon imminente.

Alors certes, la sortie d’un titre third party dont l’exclusivité temporaire arrive à échéance n’est pas tout à fait comparable avec la publication d’un jeu first party sur les consoles concurrentes. Mais, sorti à l’automne 2021 dans une période où la PS5 était en manque de titres flagship, le marketing avait fait passer Kena Bridge of Spirit pour l’un des titres les plus importants alors disponible sur la machine.

En réalité, il s’agit « juste » d’un bon jeu d’action dont la D.A. très réussie et les petites créatures inspirées des œuvres de Ghibli ne viennent jamais faire totalement oublier le classicisme du gameplay, qui finit par se montrer un peu répétitif. Rappelons tout même que le studio derrière le jeu, Ember Lab, était d’abord et avant tout un studio d’animation, et que Kena Bridge of Spirit était leur tout premier titre. Une belle performance !

La sortie de Kena Bridge of Spirit sur les consoles de Microsoft provoquera-t-elle le même enthousiasme auprès des joueurs Xbox que celui qu’elle avait provoqué lors de sa sortie PlayStation ? Ou, les consoles de génération actuelle étant désormais beaucoup mieux achalandées en jeux, l’ancienne exclu PS5 passera-t-elle sous le radar ? Il n’est pas exclu non plus que le jeu intègre le Game Pass…

En attendant une annonce officielle, Kena Bridge of Spirit est toujours disponible sur PlayStation et inclus au catalogue de l’offre PS Plus Extra. On l’oublie souvent, mais le jeu est aussi disponible sur PC !