Keep Driving sortira début février et il faut (vraiment) l’essayer

Losr du dernier Steam Next Fest nous avons pu tester pas mal de démos de futurs jeux indépendants à paraitre prochainement. Parmi ces dernières, un petit titre qui ne payait pas de mine avait entre autre retenu notre attention, un certain Keep Driving du studio YCJY Games. Il s’agit d’une sorte de RPG en mode road trip, si l’on peut dire, dans lequel on prend la route pour y affronter toutes sortes de dangers. Dit comme ça, cela parait assez abstrait, mais croyez-nous, c’est typiquement le genre de petit jeu sur lequel on ne voit pas le temps passer.

Pour la faire courte et vous donner envie d’essayer cet ovni, sachez que l’on prend la route à bord de notre voiture pour aller rendre visite à un ami, mais que nombre de péripéties nous attendent durant notre périple. Tout l’aspect de Keep Driving tient en la préparation de chacune de nos sorties, et pour ce faire l’on aura accès à toutes sortes d’objets que l’on peut acquérir notamment en station service et qui nous permettent de nous redonner de la vie, ou encore des bonus divers et variés. Bien évidemment, l’on ne peut tout acheter et transporter, notre automobile faisant office d’inventaire limité, mais aussi parce que l’on ne roule pas sur l’or.

Il faut de même faire attention à notre niveau d’essence ou encore à l’état de casse de notre voiture. Dans les faits, on planifie son voyage via la carte du jeu, en faisant attention à bien prévoir des arrêts pour nous reposer et nous restaurer, ou encore faire un tour dans des garages et autres stations services. Tout un système permettant de faire évoluer les capacités de l’auto sont aussi de la partie, et demandent quelques deniers à investir.

Sur la route, les dangers sont légion. On combat alors tracteurs, automobiles, éboulements de rochers et autres joyeusetés du genre avec un système au tour par tour qui se greffe à des attaques définies par ce que l’on équipe. Tout ceci est plus complexe qu’il n’y parait et aussi bien plus profond, car de multiples subtilités sont présentes.

Des quêtes annexes sont aussi rendez-vous, la plupart venant d’autostoppeurs que l’on embarque avec nous. Ces derniers apportent aussi le temps du trajet différents bonus que l’on peut alors utiliser lors des affrontements qui nous attendent. Le tout est rythmé par une bande son très rock et mis en image dans un style pixel art en 2D du plus bel effet.

Enfin, et pour conclure cet article qui, on l’espère, aura réussi à attiser votre curiosité vis-à-vis de Keep Driving, sachez que YCJY Games a communiqué la date de sortie officielle de leur bébé via un post sur le réseau social X. Il sortira donc en exclusivité sur Steam le 6 février prochain à un prix qui reste encore à définir, mais nous, on parie pour un 19, 99€. En attendant, vous pouvez toujours essayer la démo disponible sur la page Steam du jeu.