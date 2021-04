Just Die Already – L’âge pépère bientôt sur consoles et PC

Scènes de Ménage nous dépeignait l’univers fascinant des vieux, Curve Digital et DoubleMoose vous offrent leurs pouvoirs. Just Die Already, le simulateur de vie de seniors chaotique dans un univers dystopique (différent de celui qui consiste à se confiner parce que certaines personnes se sentent obligées de bouffer tout ce qui traîne dans les grottes) que nous vous présentions l’an dernier (en juin), sort enfin de son silence et refait parler de lui avec une bande-annonce inédite, un trailer qui détaille la liste mise à jour des supports qui accueilleront le titre ainsi que sa date de sortie.

Indéniablement, pour la communication, les partenaires derrière le soft auront pris leur temps… Bien loin de la vie de ceux dont ils s’inspirent et qui n’hésitent pas à se lever aux aurores pour prendre d’assaut les cabinets médicaux et les pharmacies avant même que vous sachiez que vous êtes malades… Enfin, bref, c’est désormais officiel, Just Die Already sortira sur PC (via Steam ET l’Epic Game Store), PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 20 mai pour 13,99 euros.

Le jeu, développé par les mêmes gars derrière Goat Simulator (et ça se voit), vous offre de prendre le contrôle de retraités dans un monde dystopique. Dans ce monde pas si lointain (d’après les développeurs), la jeunesse est trop occupée à jouer aux jeux vidéo pour bosser ou faire des gosses et, naturellement, ne paie plus de retraite…

Condamnées à quitter le monde sous peu et fauchées, les personnes âgées n’ont plus d’autres choix que de faire des cascades et causer du tort pour gagner des tickets de rationnement (ou un truc du genre) pour leur permettre de survivre… Seulement, usé par le temps, le corps de nos braves protagonistes n’est plus bien solide et il va logiquement y avoir de la casse… Alors unissez-vous avec quelques potes grâce au mode en ligne et au cross-play et mettez le boxon dans ces niveaux sandbox en déambulateur fusée !

Alors, allez-vous laisser le successeur de Goat Simulator vous surprendre ? Just Die Already sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 20 mai.